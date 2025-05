Dolphins trionfano nel campionato Dr1: doppia vittoria e salvezza anticipata

Finisce con una bella doppia vittoria il campionato di Dr1 dei Dolphins, che prima hanno la meglio su Medolla 82-76 e poi sbancano 58-73 il campo dei Giardini Margherita Bologna nel recupero. Un doppio successo in 48 ore che porta a 7 vinte e 1 persa il bilancio finale della squadra di Ferro in questa fase di playout. Salvezza ottenuta in anticipo e primo posto nel girone. Nell’ultimo match in casa dei Giardini, solite ottime prestazioni di Russu e Rosario Cruz, entrambi a quota 19 punti.

Chiude con un ko invece il Tiberius, che perde in casa 69-84 col Voltone. I riminesi, già salvi, hanno celebrato Andrea Serpieri, che si è ritirato dal basket dopo questo match.

Nel girone V3 di playoff, ko a Baricella per i Villanova Tigers, che erano all’ultima partita stagionale visto che nel turno conclusivo del prossimo weekend osserveranno il riposo. I padroni di casa si sono imposti nettamente, per 91-52, lasciando poco spazio alle iniziative dei Tigers. Per gli ospiti, doppia cifra in punti per Buo (18), Signorini (13) e Bollini (11).