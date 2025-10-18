Domani a casa dell’Atletico Ascoli. "Recanatese, è il momento di raddoppiare gli sforzi»

La parola d’ordine di Mirko Savini e del suo gruppo è, al momento, lavorare e basta, prestando particolari attenzioni non soltanto agli aspetti tecnici ma anche, se non soprattutto, a quelli caratteriali che, recentemente purtroppo, hanno evidenziato grosse crepe. Un negativo punto di svolta sembra essere stata la disgraziata espulsione di Zagaglia nel match contro il San Marino che sembrava in "controllo" ed ora si è alle prese con il pesante fardello di quattro sconfitte consecutive ed una classifica allarmante: "Personalmente – dice il tecnico – in questi frangenti sono portato a dare ancora di più con abnegazione e spirito di sacrificio. Su questo ci lavoro dal primo giorno ma evidentemente quanto fatto non basta".

Una squadra che, quando subisce l’episodio negativo, appare rassegnata all’inevitabile. Quanto e come può intervenire l’allenatore? "Lo abbiamo detto spesso. Abbiamo ventuno ragazzi nuovi, solo quattro over con un esordiente e, seppur con storie diverse, molti di loro arrivano da stagioni tormentate. Potenzialmente sono convinto che potrebbero militare in categorie superiori ma se sono a Recanati, con tutto il rispetto, qualche ragione ci deve essere. Al momento facciamo una fatica tremenda a concretizzare mentre subiamo gol con una facilità estrema. Questo non deve più accadere, spostando l’attenzione su quello che dobbiamo fare e non su quanto avvenuto. Il calcio sappiamo che è fatto di episodi, ma dobbiamo raddoppiare le forze e reagire come abbiamo dimostrato rimontando la gara contro il Termoli. La prestazione da non ripetere è quella di Ancona dove sono mancati lo spirito e l’atteggiamento giusti".

Giovedì è arrivato Vecchio che, presumo, visti i suoi trascorsi al Tuttocuoio, sia già pronto. "È subito disponibile. Contro la Pistoiese ha giocato la partita intera e chiaramente ci serve come il pane. Dalla gara di L’Aquila con l’infortunio a Ghio siamo in emergenza in difesa ed un elemento della sua esperienza è fondamentale. Gli altri? Chiarella sta bene e si è allenato tutta la settimana con noi, Beruschi invece accusa altri problemi. Giusti sta riprendendo gradualmente ma contro l’Atletico Ascoli non ci sarà".

A proposito del prossimo avversario, 9 gol nelle ultime 2 partite, non promette nulla di buono. "Dispongono di una rosa estremamente competitiva e collaudata che da due anni e mezzo conta sulla stessa spina dorsale con innesti via via più importanti. Hanno fatto una campagna acquisti sontuosa mentre, come rimarca il nostro Direttore, noi abbiamo il sedicesimo budget del girone. Tuttavia dico sempre ai ragazzi che deve essere uno stimolo in più, magari mettendo sul piatto della bilancia, un sano senso di rivalsa".