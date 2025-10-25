Domani a Pomezia primo match fondamentale. Recanatese in silenzio stampa. Botta e risposta tra il club e l’ex dg

Dopo la dettagliata ricostruzione, fatta da Massimiliano Guzzini, sulla querelle che ha condotto Giulietti alle dimissioni, l’ex dg ha diffuso una nota la cui premessa è illuminante. In fondo, dice, "mi sono solo dimesso da una società sportiva". La priorità sarebbe quella di concentrarsi sull’aspetto tecnico, vista la situazione di piena emergenza. Ma il dovere di cronaca impone almeno di riportare gli stralci essenziali della replica del dirigente sportivo civitanovese: È vero che avrei optato per un allenatore più esperto della categoria, è vero che criticai dal 7 agosto diverse scelte fatte, è vero che declinai sin da subito il compito di gestire la contabilità amministrativa quando ancora pensavo che avrei svolto il ruolo assegnatomi. Un dg, dopo aver redatto un bilancio previsionale, dovrebbe disporre della consequenzialità pratica e fare altro, altrimenti perché si pagano dei professionisti? Noi abbiamo movimentato la quasi totalità della cifra per la quale ci eravamo impegnati, dai 100 ai 150mila euro: al momento visti i deludenti risultati, coinvolgerne altri è quasi impossibile. Il CdA della Recanatese ha dimostrato di avere risorse per competere anche nel professionismo e per rimediare agli errori fatti di tempo ce n’è..." Non da ultimo il ringraziamento per Angelini che ha accettato di fare il frontman del progetto, vista la mancanza di alternative. La cruda realtà dei numeri, fornita dal commercialista Sergio Vincenzoni, narra che sinora il valore delle sponsorizzazioni contrattualizzate, afferenti esclusivamente all’attività del Presidente, ammonta a 54mila euro e di questi 34mila già fatturati ma al momento solo 18mila effettivamente nelle casse sociali. La fidejussione è una garanzia che rientra in un ambito diverso ed il cui valore, com’è stato detto, è di 31mila euro. Ognuno può trarre le conclusioni che vuole. Fatale, quando ci sono controversie del genere che qualche scoria rimanga ma, com’è stato più volte ribadito, si cercherà di fare fronte comune con una prospettiva non solo a breve termine, nel solco ormai tracciato da decenni e dove il vivaio riveste un’importanza tutt’altro che secondaria. È stato anche imposto, ai tesserati, il silenzio-stampa almeno per un paio di settimane. Storia trita e ritrita seppur tutta questa pressione mediatica non l’abbiamo mai notata e non crediamo che le interviste a giocatori e staff abbiamo più di tanto "stressato" il gruppo. Domani a Pomezia si giocherà a porte chiuse: lo stadio è in attesa della certificazione di agibilità da parte della Commissione di pubblico spettacolo ma i laziali arrivano al match sulla scia della qualificazione agli ottavi di Coppa ottenuta con convincente 3-1 al Trastevere con la rete di Okojie e la doppietta di Mokulu, quest’ultimo un autentico spauracchio.