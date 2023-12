Domani alle 15. Juniores del Prato alla prova Corticella

Dopo la vittoria sul campo del Lentigione la Juniores nazionale del Prato vuole confermare il buon momento di forma anche fra le mura amiche. L’occasione è data domani dalla gara interna al Parrocchiale di Mezzana contro il Corticella. Il fischio d’inizio per la truppa di mister Ridolfi è fissato per le 15. I biancazzurri sfideranno la terza forza del girone, appaiata a quota 24 punti sul gradino più basso del podio assieme alla Pistoiese. Un big match quindi per i lanieri, che però hanno già dimostrato di sapersi esaltare in simili gare. Come successo nella vittoria casalinga contro l’ex capolista Piacenza. Inoltre, a differenza di quanto possa dire la classifica, che pone cinque posizioni di differenza fra gli ospiti e il Prato, il divario finora in termini di punti fra le due squadre è stato davvero limitato. Il Corticella ha infatti solo 4 punti in più dei biancazzurri, e quindi le aspettative sono quelle di un match tirato. Per i lanieri sarà pure l’occasione per lanciare l’assalto definitivo alle zone nobili della classifica.