Domani ecco Camaiore-Seravezza. È una prima volta assoluta in Serie D

La prima domenica di ottobre offre come portata principale il derby versiliese di Serie D fra il Camaiore ed il Seravezza, un grande match, molto atteso, che coincide anche col ritorno allo stadio Comunale di Camaiore dopo il profondo intervento di rifacimento di un manto erboso che nella scorsa trionfale stagione d’Eccellenza per i colori bluamaranto si presentava purtroppo non all’altezza della situazione, con tante criticità. Invece il Viareggio alla fine domani giocherà al Marco Polo Sports Center e non allo stadio “Buon Riposo“ di Seravezza come inizialmente annunciato (le ragioni, con lo stadio dei Pini occupato dai campionati cadetti di atletica leggera, sono dovute a motivi di ordine pubblico per non correre il rischio di far incontrare le “rivali“ tifoserie viareggina e lucchese... essendo la Lucchese impegnata nel vicino “Necchi-Balloni“ contro il Real Forte Querceta). Ma vediamo con precisione il programma di domani, con tanto di designazioni arbitrali, categoria per categoria, dalla D fino alla Seconda... ricordando che il Pietrasanta in Promozione gioca oggi (la presentazione dettagliata del match è nell’articolo qui sotto).

Serie D. Il piatto forte Camaiore-Seravezza impreziosisce la domenica pallonara della Versilia. A dirigere il sentito incontro (che è un’assoluta prima volta inedita nel campionato di Serie D: le due squadre si erano incocciate solo in Eccellenza) ci sarà una terna dall’Emilia-Romagna con il fischietto modenese Giorgio Previdi coadiuvato dagli assistenti di linea bolognesi Alaiddine Ben Marga e Lorenzo Palma. Tanti gli ex verdazzurri che adesso vestono il bluamaranto: Raineri, Accorsini, Casani, Bongiorni, Velani e Diana. La 6ª giornata di Serie D nel girone E però inizia già oggi con gli anticipi del sabato Sporting Trestina-Grosseto e Orvietana-Foligno.

Eccellenza. Sul sintetico del Marco Polo domani alle 15 il Viareggio riceve il San Giuliano degli ex Di Paola, Sorbo e Ferretti (arbitra Niccolò Carnevali di Prato, assistito da Klevis Laci di Empoli e da Andrea Ballotti di Pistoia) mentre al “Necchi-Balloni“ ci torna a giocare anche il Real Forte Querceta, ospitanoci la Lucchese (dirige Giampiero Marongiu di Livorno, con guardalinee Giovanni De Fazio di Pisa ed Emanuele Junio Bagni di Prato)

Promozione. Domani alle 15.30 il Forte dei Marmi (senza lo squalificato Zambarda) fa visita alla Lampo Meridien nel big-match che sarà arbitrato da Nicolò Andrea Briganti di Carrara, coadiuvato da Alessandro La Veneziana di Viareggio e da Andrea Angeli di Carrara.

Prima categoria. Domani alle 15.30 ci saranno Mulazzo-Capezzano Pianore (arbitro Roberto Scardigli di Livorno) e Piazza al Serchio-Torrelaghese (Muhammad Subhan di Pontedera).

Seconda categoria. Qui invece ci saranno: Corsanico-Folgore Segromigno Piano(Alessio Rossi di Carrara) a “Le Colline“; Monzone-Massarosa (Amir Muley Yussef Fracasso di Pisa); Salavetitia Seravezza-Valfreddana (Alessandro Rosi di Lucca) che alla fine si giocherà regolarmente allo stadio “Buon Riposo“ di Pozzi e non facendo inversione col Viareggio al Marco Polo SC.