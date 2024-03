Domani i bianconeri tornano al Buitoni. Torna Grassi nel Sansepolcro che ospita il Cenaia. Bonura prepara i suoi per l’assalto alla salvezza

SANSEPOLCRO

È la vigilia di una di quelle partite per le quali non esistono alternative: se il Sansepolcro vuole salvarsi, non può fallire l’appuntamento di domani al Buitoni contro il Cenaia, matricola del girone E che si ritrova in coda alla classifica assieme al Ponsacco, staccata di diversi punti dal terzultimo posto e quindi in una situazione alquanto delicata. Tanto più che deve rinunciare all’attaccante Ferretti, fermato per quattro turni dal giudice sportivo. Per la formazione di Marco Bonura (nella foto), la vittoria diventa un obbligo, né possono fin da ora essere accampate eventuali scusanti legate, per esempio, alle condizioni del terreno di gioco, che pure rischia di diventare un handicap a causa dell’acqua caduta in settimana, specie nella giornata di ieri. La sconfitta di Figline Valdarno ha chiuso la striscia positiva dei nove turni di imbattibilità, fondamentali per riprendere quota, per cui ora la squadra dovrà rituffarsi in campo con rinnovate motivazioni, facendo leva su qualsiasi fattore, pur di incamerare i tre punti. La notizia positiva riguarda il recupero di Cristian Grassi: sarà a disposizione del gruppo, il che significa probabile impiego part-time; quelle negative sono costituite dalla già annunciata assenza di Adnane Essoussi, che deve scontare un turno di stop forzato e dal prolungato forfait di Marco Del Siena, che resta ancora fuori per problemi fisici.

Un quadro complessivo non ottimale al 100%, anche se il Sansepolcro possiede ugualmente le armi giuste per venire a capo dell’avversaria che apre il ciclo degli scontri diretti, uno dietro l’altro; il marzo appena iniziato rivestirà un valore decisivo per le ambizioni dei bianconeri, incappati dopo circa due mesi in un incidente di percorso che non era poi da escludere.

Claudio Roselli