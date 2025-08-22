Domani il debutto con la neopromossa Dolomiti Bellunesi. L’AlbinoLeffe resta un cantiere ancora aperto. Serve un difensore esperto e qualità a centrocampo

Si va verso l’inizio del campionato per l’AlbinoLeffe che ancora non ha risolto quanto è mancato nella gara di Coppa Italia eccetto l’acquisto di una punta per sostituire Mohamed Zoma (passato al Norimberga) che è Amadou Sarr senegalese, classe 2004, in arrivo dall’Inter U23. A titolo definitivo, con un contratto fino al 2027. Un’operazione da 150.000 euro per un attaccante diverso rispetto a Zoma. Alto 1,90 è una punta centrale a differenza di Zoma che era un velocissimo attaccante di fascia. Insomma, la squadra non è ancora a posto del tutto: al di là del trovare gli automatismi per i nuovi arrivati manca un giocatore in grado di saltare l’uomo, ma anche un giocatore delle qualità di Mustacchio a metà campo, e un difensore esperto che faccia da leader, come lo era Borghini.

Quella di domani contro la neopromossa Dolomiti Bellunesi è una partita chiave per capire come potrà essere il campionato dei Celesti, o se bisognerà mettere mano al portafogli negli ultimi giorni di mercato. Di certo qualcosa serve subito, per non incappare in un mare di guai. Perchè, come dice il tecnico Giovanni Lopez, giocando come domenica scorsa la salvezza è difficile da conquistare. Passi il fatto che i nuovi devono ancora assimilare un gioco di squadra, ma i problemi si sono visti sia in difesa che in attacco e il nuovo centrocampo non è riuscito a dare un gioco ad una squadra che appare ben lontana da quella dello scorso anno. Vasco Algisi