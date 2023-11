Domani il via. Vendita dei biglietti per la gara di sabato contro la Colligiana

Inizierà domani la vendita dei biglietti per Siena-Colligiana, gara valida l’undicesima giornata del girone B del campionato di Eccellenza Toscana e in programma sabato alle 14,30 allo stadio Berni di Badesse. I tagliandi saranno disponibili alla biglietteria situata al sottopassaggio della Lizza domani e venerdì pomeriggio, dalle 18 alle 20. Sarà inoltre possibile acquistare il biglietto direttamente allo stadio il giorno della partita a partire dalle 13,15. Il costo del ticket è di 5 euro per il settore gradinata e di 10 euro invece per la tribuna coperta. L’apertura dei cancelli dello stadio è prevista per le 13,15. Il Siena ha anche istituito un sistema di prenotazione dei posti riservato ai portatori di handicap che consentirà ai tifosi deambulanti e non deambulanti con carrozzina, in possesso di certificato di invalidità al 100 per cento, di assistere gratuitamente alle partite casalinghe della squadra di Magrini. Per poter usufruire del servizio è possibile inviare una comunicazione, con in allegato la copia del certificato di invalidità, all’indirizzo mail segreteria@sienafootballclub.com (la disponibilità è limitata).