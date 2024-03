Domani in campo Sorride il Ravenna, torna Diallo

Dall’emergenza all’abbondanza. Funziona più o meno così nel Ravenna che sta preparando la sfida casalinga di domani al Benelli contro l’Aglianese. Dopo il -5 della scorsa settimana, mister Gadda tornerà ad avere l’imbarazzo della scelta, anche se dovrà fare a meno di Nappello che, nel frattempo, è stato squalificato per la seconda volta in questa stagione. Per la difesa, rientrano Agnelli e Magnanini da squalifica, e Spezzano da infortunio, dopo il forfait in corso d’opera nel match esterno di Riozzo contro il Sangiuliano City. A centrocampo, Campagna ha smaltito il problema muscolare ed è di nuovo utilizzabile. La notizia più incoraggiante è tuttavia quella del ritorno di Cherif Diallo, al centro dell’attacco. L’ariete di Monrovia, caduto nella trappola delle provocazioni nel match casalingo contro il Lentigione, e scarsamente tutelato dal famigerato arbitro dorico Eremitaggio, dopo i 2 turni di stop potrà tornare a guidare l’attacco giallorosso, dove peraltro ha già dimostrato di essere grande protagonista, con 6 reti in 8 gare.

Nelle due gare nelle quali Diallo è stato costretto al forfait, ovvero il pareggio a reti bianche col Sangiuliano City e l’1-1 interno contro il Victor San Marino, il Ravenna ha effettivamente accusato qualche problema in fase realizzativa. Col ripristino della formazione titolare (o di qualcosa che si avvicina molto alla formazione tipo), tanti problemi potrebbero essere risolti. A limitare il bomber giallorosso potrebbe essere l’assenza di Nappello, forse il più abile – nello stretto, ma anche in lungo – ad imprimere la verticalizzazione giusta e l’accelerazione decisiva alla manovra. All’andata, senza Nappello, il Ravenna aveva vinto 3-0 col Carpi, ma in precedenza aveva perso a San Marino e pareggiato 1-1 ad Agliana; poi aveva pareggiato 0-0 anche col Progresso, nel giorno della squalifica del trequartista partenopeo. Nel girone di ritorno invece, senza Nappello, il Ravenna ha vinto 3-0 a Pistoia, 4-0 in casa col Prato, ma poi ha pareggiato a Lodi col Sant’Angelo Lodigiano. A meno di defezioni dell’ultimora, o di adattamenti particolari e funzionali a fronteggiare determinate caratteristiche dell’avversario, mister Gadda proporrà un centrocampo con Campagna play avanzato, e con Alluci e Rrapaj incontristi. È questa la soluzione adottata più di recente. La variante, applicata un paio di volte nel girone di andata, è quella di Sare. Nel frattempo è attiva la prevendita. Al bar Revenge (fino alle 19.30 di oggi) e da Desiderando Viaggiare (fino alle 19 di oggi) sono disponibili i tagliandi: tribuna Corvetta 30 euro, tribuna laterale 18, parterre 15, curva Mero 10.