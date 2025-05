Domani sera gara inaugurale a Pietrasanta. Al via il torneo delle contrade. Caccia al trono del Pollino

Fischio d’inizio per la 22° edizione del “Torneo di calcio delle contrade del Carnevale di Pietrasanta” che prenderà il via domani alle 21,15, al comunale “XIX Settembre” con l’incontro Marina-Strettoia valido per il girone A che comprende anche la Collina; nel gruppo B, invece, sorteggiate La Lanterna, Il Tiglio/La Beca e Brancagliana mentre, nel C, si affronteranno Pollino Traversagna, Pontestrada, Africa Macelli e Antichi Feudi.

"Come da tradizione, la sfida tutta sportiva fra le nostre contrade chiude il palinsesto delle manifestazioni del Carnevale di Pietrasanta – ricorda l’assessore allo sport e alle tradizioni popolari, Andrea Cosci – ed entra a pieno titolo nel nostro ‘Maggio dello sport’ che ci vedrà ospitare la fase provinciale dei ‘Nuovi Giochi della Gioventù’, poi la prima edizione di ‘Sporcity Edu’, il meeting dedicato a sport ed educazione organizzato in collaborazione con la Fondazione Sportcity e infine, dal 26 al 30 maggio, le nostre ‘Piccole Olimpiadi’ che, finalmente, potremo tornare a chiamare ‘Giochi della Gioventù di Pietrasanta’, una grande festa con i bambini delle scuole primarie e dell’infanzia della città".

Invariata la formula del “Torneo delle contrade”, con gironi all’italiana (ultima giornata martedì 3 giugno) e scontri a eliminazione diretta a partire dai quarti di finale (dal 9 al 12, sempre con inizio alle 21,30) a cui accederanno le prime due classificate dei gironi A e B e le prime tre del girone C. L’ottava e ultima qualificata “uscirà” dallo spareggio tra le terze classificate dei gironi A e B. Semifinali il 20 e 21 giugno, finale venerdì 27.

Confermati i prezzi dei biglietti e la gratuità d’ingresso “estesa” agli under 14, oltre che per gli over 70, sperimentata con successo nell’edizione 2024: 4 euro per la fase a gironi e lo spareggio, 5 per le gare a eliminazione diretta.