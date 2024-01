Domani su Tvrs. In diretta la partita. Montefano-Montegranaro Domani Tvrs trasmetterà in diretta la partita tra Montefano e Montegranaro, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Una collaborazione tra l'emittente televisiva e il Comitato regionale della Federcalcio permetterà di trasmettere ogni settimana una partita di Promozione e una di Eccellenza.