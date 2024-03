Domenica a casa della K Sport. La leader Civitanovese è in emergenza

La Civitanovese rischia di privarsi di quattro titolari in vista della delicata sfida di domenica, contro il K Sport Montecchio Gallo. Il mediano Ivan Visciano e il portiere Andrea Testa sono stati squalificati, il tecnico Sante Alfonsi potrebbe perdere anche il trequartista Pablo Becker (foto) e l’esterno d’attacco Alex Strupsceki, a causa di alcuni guai fisici rimediati nell’ultimo match, giocato e vinto contro la Sangiustese Vp. Tra i due, quello che rischia di più è Becker, rimasto sempre ai box in questi giorni, mentre Strupsceki ha svolto sedute differenziate. Si tratta di una stagione sfortunata per il fantasista argentino Becker, che tuttavia, quando non è interessato dagli acciacchi, è in grado di fare la differenza. Lo confermano i sei gol già realizzati nella stagione, che lo piazzano al primo posto tra i marcatori stagionali dei rossoblù. A fronte di queste brutte notizie negative per gli sportivi civitanovesi, ce n’è invece una che potrebbe confortarli: il difensore Diego Ballanti ha recuperato dai problemi alla schiena che lo avevano afflitto nelle passate settimane ed è tornato ad allenarsi in gruppo. Tra i rossoblù, torna anche Stefano Spagna, che ha scontato la squalifica per le frasi espresse sui social, ma resta in diffida per i cartellini gialli ricevuti in precedenza. In diffida, ci sono anche il terzino Lorenzo Pasqualini e l’esterno offensivo Kevin Buonavoglia. Intanto, il pareggio del Montefano contro l’Osimana (0-0, ndr) non può che aver aumentato gli entusiasmi in casa rossoblù. A sei giornate dal termine del campionato, la capolista mantiene un distacco di +4 punti dai viola di Nico Mariani, attualmente secondi. Distacco che tuttavia i rivieraschi saranno chiamati a mantenere nel test di domenica, contro la squadra di Simone Lilli. La gara si disputerà alle 15 allo stadio Spadoni di Montecchio.

Francesco Rossetti