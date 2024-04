Domenica ai “Marmi”. La Carrarese di Calabro è decisa a riscattarsi. Nel mirino il Rimini

La sconfitta di Recanati, pesante anche nelle proporzioni, ha interrotto per la Carrarese una serie positiva che durava da ben 13 giornate consecutive. Il tecnico Antonio Calabro è riuscito a replicare ma non a superare la lunga striscia che lo scorso anno aveva inanellato, sempre nel girone di ritorno, il suo predecessore Dal Canto. Anche in quel caso la squadra azzurra aveva ottenuto 8 vittorie e 5 pareggi. Allora l’imbattibilità cadde a Pesaro all’ultima di campionato e poi gli apuani vennero immediatamente eliminati dai playoff dall’Ancona. Stavolta mancano ancora tre giornate al termine della stagione regolare e c’è curiosità nel capire come la Carrarese del tecnico pugliese reagirà al suo primo vero intoppo. Vedremo se la debacle con la Recanatese (anche questa un déjà vu dato che l’anno passato nelle Marche finì 4 a 2, ndr) sarà metabolizzata nella giusta maniera e resterà un episodio isolato o lascerà scorie nel prossimo match contro il Rimini.

Della Latta e compagni se la vedranno contro una formazione romagnola che è decima in classifica a ben 17 punti di distanza ma che non può essere sottovalutata perché all’andata li ha già battuti e sta attraversando, inoltre, un buon periodo di forma evidenziato dall’aver vinto 3 delle ultime 4 gare disputate. La Carrarese da parte sua in casa è un vero e proprio rullo compressore con 44 punti fatti in 17 gare. Solo il Cesena (47) può vantare uno score interno migliore. Di contro il Rimini ha nel rendimento in trasferta il proprio tallone d’Achille: 9 sconfitte in 17 gare con soli 14 punti fatti.

La società azzurra, intanto, sta proseguendo convinta nell’iniziativa “Fant’azzurri“ che nelle ultime giornate ha permesso di riempire lo stadio dei Marmi con la presenza di bambini e ragazzi provenienti dalle scuole e dai settori giovanili delle società calcistiche della zona. Si spera che anche questa domenica ci sia una grande risposta in modo da poter riempire nuovamente tutto il settore della gradinata. Continua anche il concorso indetto da l’Azzurro, la fanzine della Carrarese, in collaborazione con la pizzeria La Torre del “genio“ Claudio Salvetti. Chi indovinerà il risultato esatto di Carrarese-Rimini (con tanto di marcatori azzurri) vincerà una cena per due persone. Sarà possibile votare solo con commenti sulla pagina facebook de L’Azzurro per tutta la giornata di sabato 13 aprile.