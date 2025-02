Domenica al Gran Sasso d’Italia. L’Atletico Ascoli alla corte degli abruzzesi

Si disputerà a porte chiuse la sfida di domenica alle or 14.30 allo stadio ‘Gran Sasso d’Italia’, tra L’Aquila e Atletico Ascoli. Dopo gli incresciosi fatti accaduti al termine della sfida con la Sambenedettese, il Giudice Sportivo ha comminato una giornata di squalifica del campo de L’Aquila e 3.000 euro di multa (2.800 alla Samb) e ha quindi deciso di far disputare il match contro i bianconeri ascolani senza pubblico. La partita sarà però trasmessa in diretta, grazie alla collaborazione tra Rete8 Sport e L’Aquila 1927, sul Canale 75 del Digitale Terrestre di Rete 8 Sport e in streaming sulla pagina Facebook de L’Aquila 1927. Una sfida delicata sicuramente per l’Atletico Ascoli reduce purtroppo da due sconfitte nelle ultime tre giornate.

Dall’altra parte tra i rossoblù abruzzesi è tornato ad allenarsi in gruppo anche il centrocampista Giorgio Mantini dopo l’operazione alla spalla anche se ancora sta svolgendo lavoro a parte e quindi sicuramente non sarà del match.

Per la partita di domenica tornerà invece disponibile Lorenzo Del Pinto che ha scontato il suo turno di squalifica nella sfida vinta da L’Aquila contro la Fermana. L’imperativo in casa L’Aquila, seconda in classifica e ora a dieci punti dalla capolista Samb, dopo il pareggio dei rivieraschi con il Fossombrone, è continuare a fare bene e cercare da qui alla fine di fare più punti possibili. Attraverso i social rossoblù ha parlato ieri l’attaccante Nicolas Belloni, sempre uno dei migliori dei suoi per caparbietà e determinazione anche se finora non è stato premiato dal numero dei gol. "La nostra forza – ha detto – è quella di non mollare mai".

Parole significative sul gruppo che intende proseguire con il massimo impegno il campionato. Dall’altra parte Mister Simone Seccardini, recupererà il difensore Leonardo Nonni tornato abile e arruolato e che molto probabilmente andrà ad affiancare Federico Mazzarani e capitan Matteo D’Alessandro nella difesa a tre dell’Atletico Ascoli. Un rientro importante sul piano della tecnica, ma anche dell’esperienza in un momento in cui è necessario che la compagine del patron Graziano Giordani recuperi una certa solidità difensiva dopo i 13 gol subiti nelle ultime sette gare, dove ha conquistato solo 4 punti.

Valerio Rosa