Domenica al Polisportivo. Bonacci: "Montefano sereno per il big match»

"La Civitanovese è forte, noi ci stiamo preparando con il consueto scrupolo per poterci giocare le nostre carte". Simone Bonacci, attaccante del Montefano, guarda al big match di domenica quando i viola, in testa alla classifica, sfideranno sul loro campo i rossoblù, distanziati di un punto dalla vetta. "Abbiamo sofferto nel match di andata – ricorda – quando abbiamo giocato sul neutro di Recanati dove abbiamo pagato caro gli errori".

I rossoblù costituiscono una formazione da affrontare con la massima attenzione. "Hanno una rosa attrezzatissima rinforzata durante la stagione, in altre parole dovremo prestare massima attenzione perché hanno interpreti di valore in ogni zona del campo. Magari non sono partiti con i favori del pronostico, ma costituiscono una formazione costruita per primeggiare".

Mancano tre gare alla fine del campionato e i viola hanno un punto di vantaggio sui rossoblù, magari potrebbe costituire un peso essere padrone del suo destino. "Lo siamo sempre stati, anche quando eravamo sotto di 2 punti ma sapevamo di essere padroni del nostro destino avendo davanti a noi diversi scontri diretti, quindi la situazione è rimasta più o meno la stessa".

A Montefano c’è fermento per lo splendido momento attraversato dalla squadra. "C’è entusiasmo, in giro – spiega il montefanese doc Bonacci – c’è chi mi incoraggia, domenica verranno tante persone. So che molti si stanno organizzando per la trasferta". La gara è importante ma potrebbe esserci qualche aspetto per guardare con ottimismo al domani. "Siamo consapevoli dei nostri mezzi e il percorso fatto lo dimostra. Andremo a Civitanova per giocarcela senza pressioni, non siamo mai stati noi i più accreditati per la vittoria finale". Per i dirigenti è un periodo speciale. "Sono molto presenti come in tutti i momenti della nostra storia, erano più o meno le stesse persone nove anni fa quando per la prima volta abbiamo centrato la salvezza nel campionato di Promozione".