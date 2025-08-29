Domenica ‘antipasto’ Coppa Italia. Il campionato parte il 14 settembre

Nel prossimo fine settimana Certaldo-Colligiana e Mazzola-Asta di Coppa Italia di Eccellenza saranno le due sfide ‘antipasto’ della stagione che inizia ufficialmente con il 14 settembre, giorno della prima giornata per i girone B. La prima giornata offrirà il bis del match di Coppa di domenica, ovvero Certaldo-Colligiana mentre il Mazzola farà visita al Signa e l’Asta giocherà in casa contro la Lastrigiana. Primo derby senese alla terza giornata con Asta-Colligiana (28 settembre), mentre quello tra Asta e Mazzola si giocherà il 12 ottobre (quinta giornata). Le formazioni senesi si stanno preparando all’esordio in campionato e quello di domenica in Coppa con i consueti test amichevoli. La squadra di mister Bartoli negli ultimi giorni ha giocato contro il Terranuova Traiana (serie D, 2-0 per i biancorossi), Castelfiorentino (Promozione, 2-1 per i fiorentini) e Acquaviva (Promozione, 4-1 per gli arancioblu). E’ stata la squadra ospite, in contropiede, a passare in vantaggio al 18’. Pari di Hohxaj e poco dopo 2-1 di Mussi con una rasoiata da lontano. Nella ripresa l’Asta va ancora in gol con Taflaj con una bella conclusione da lontano, poi Panicucci chiude il conto raccogliendo un bel suggerimento di Amadori, mentre Lombardini chiude la porta su un’insidiosa punizione dell’Acquaviva. La Colligiana è invece reduce dal ko di Grosseto contro la grande favorita del girone E di serie D di mercoledì (4-0 per la formazione di Indiani) che però ha sbloccato il match solo nella ripresa e dilagato, con tre gol, negli ultimi dieci minuti. Il Mazzola dell’esterno Corsi (nella foto), ieri in campo col Badesse, ha intanto ufficializzato l’arrivo di Simeone Guarino difensore classe 2006, cresciuto nel settore giovanile del Certaldo.