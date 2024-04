Domenica c’è il Rimini. Carrarese, guai muscolari per il difesore Coppolaro. Regular season terminata

Sono ancora in corso accertamenti sul problema muscolare che ha costretto Mauro Coppolaro alla sostituzione domenica a Recanati. Al momento si sospetta uno stiramento che, se confermato, dovrebbe aver fatto concludere in anticipo la stagione regolare al difensore nativo di Benevento. Il campionato, infatti, si concluderà il 28 aprile ed è altamente improbabile un suo recupero in sole tre settimane. Il giocatore, in prestito biennale dal Modena, dovrà piuttosto puntare a farsi trovare pronto per i playoff.

Se la Carrarese dovesse mantenere il terzo posto ed entrare in scena di conseguenza nel primo turno nazionale, con gara di andata fissata a sabato 11 maggio e ritorno a martedì 14 maggio, ci saranno evidentemente più possibilità di vederlo in campo visto che manca ancora un mese esatto. E’ un’assenza che non ci voleva perché va a togliere una pedina importante ad un reparto difensivo che ha avuto sinora uno dei suoi punti di forza proprio nel poter alternare quattro centrali tutti molto forti. Coppolaro è quello che ha avuto meno minutaggio (1995) rispetto a Imperiale (2716), Illanes (2488) e Di Gennaro (2167) ma nel suo score pesano anche le 5 giornate di squalifica che ha dovuto scontare nell’arco della stagione. Il difensore ha comunque totalizzato 27 presenze di cui 22 da titolare. Ha iniziato la stagione da titolare con Dal Canto venendo, però, subito espulso alla prima di campionato. Dopo il turno di stop il centrale campano è stato elemento inamovibile per 7 turni di fila senza venire mai sostituito. Nella sconfitta col Sestri Levante è stato di nuovo espulso, stavolta prendendo 3 giornate, e tornato a disposizione ha fatto 2 panchine prima diritornare elemento fisso in squadra per altre 7 gare.

Dopo l’esonero di Dal Canto la sua titolarità è stata un po’ messa in discussione. Calabro lo ha schierato dal primo minuto a Pesaro ma non nei successivi 3 incontri. E’ tornato titolare con Gubbio e Ancona ed ha saltato il Sestri per somma di ammonizioni. Dopo altri 2 subentri ne ha rigiocate 4 di fila prima dell’iniziale panchina di Recanati e l’infortunio patito nella ripresa che è anche il primo occorsogli in stagione. Nel complesso il suo rendimento sin qui è da ritenersi buono. Basta un dato a confermarlo: nelle 22 partite in cui è stato titolare la Carrarese per 12 volte non ha preso gol.