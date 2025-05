Domenica decisiva per i dilettanti: promozioni e verdetti in arrivo

Sarà una domenica campale quella di domani per i dilettanti (ore 16,30), in campo con l’ultima giornata di regular season, tranne la Terza che gioca la penultima. Ancora 2 le promozioni da definire per le squadre modenesi e tanti verdetti in zona playoff, playout e retrocessione.

Champagne. Dopo Cdr Mutina, Medolla, Modenese, Junior Finale e Novese domani possono festeggiare Appennino 2000 (foto) e Audax Casinalbo. In Seconda ’I’ l’Appennino è in vetta a +1 sulla Libertas Ghepard e deve vincere per tenere a distanza i rivali: i rossoblù ospitano l’Athletic Club terzo, la Libertas ha il Pioppe quinto, due squadre bisognose di punti per i playoff. In terza ’A’ manca invece un solo punto all’Audax, a +6 a 180’ dalla fine sulla Madonna di Sotto, ma domani c’è proprio lo scontro diretto in casa dei sassolesi che possono salire a -3 in vista dell’ultima giornata in cui ci sono Audax-Prignanese e La Veloce-Madonna.

Eccellenza. Niente più da chiedere per le tre modenesi: il Formigine già salvo (in casa col Fabbrico) ha annunciato la conferma di mister Francesco Cattani col suo staff, il Terre già fuori dai playoff (di scena a Rolo) saluterà Domizzi (verso Correggio con Greco ds) e ha scelto Mirko Fontana, il Castelfranco retrocesso (dialogo Di Cosmo-Melotti aperto per il discorso societario) ospita lo Scandiano per evitare di chiudere a zero.

Promozione. Solo 4 modenesi su 12 non hanno più nulla da chiedere, la Cdr promossa (domani ingresso gratuito al "Botti" per la gara col Fiorano), La Pieve (si va verso la conferma di mister Barbi) e Ganaceto fuori dai playoff e Montombraro già salvo. Per le altre sono 90’ di fuoco: la Sanmichelese seconda (col San Felice che solo vincendo può evitare la Prima) deve difendere il prezioso +1 sul Campagnola, il Castelnuovo (col Camposanto che solo vincendo può evitare i playout) quinto deve vincere per sperare di ridurre il -9 dal 2° posto che ad oggi non fa giocare la semifinale playoff. Lo Smile ultimo deve vincere col Montombraro per sperare nei playout, United Carpi-Colombaro (carpigiani a -1) è scontro diretto salvezza e il Fiorano se non batte la Cdr rischia la Prima.

Prima. Nel girone ’C’ la Madonnina sfida la Campeginese per difendere il 4° posto, Solierese (a Guastalla) e Campogalliano (a Viadana) si giocane le ultime chance dplayoff, in coda il Corlo sul campo del Boca deve vincere per agganciare i playout. In Prima ’D’ Maranello certo della finale playoff, mentre Cavezzo-Spilamberto e Polinago-Spm decidono l’unica semifinale che si giocherà. In coda Medolla-Lama, Vis-Maranello, San Damaso-Quarantolese, Fox-Valsa e Pavullo-Mirandolese decidono retrocessione e playout.