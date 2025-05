Domenica di post season: sfide decisive per le squadre modenesi nei playoff dilettanti

Altra domenica di post season per i dilettanti (16.30) con 5 gare che riguardano le modenesi: Maranello e San Paolo giocano pur già certe del ripescaggio, il Rivara sale solo se vince, certe della Seconda anche le due vincenti dei playoff di Terza.

Serie D. Si gioca la finale playoff del girone ’D’ (ore 20) Ravenna-Tau, alla squadra di casa basta il pari al 120’.

Eccellenza. Si gioca alle 16 l’andata degli spareggi nazionali 1° turno (rit. 1/6) Montecchio Gallo-Vianese (chi vince trova la vincente di Maccarese-Monastir) e Montespaccato-Mezzolara (chi vince trova la vincente di Castelnuovo Vomano-Valentino Mazzola), secondo turno 8 e 15/6, le 7 vincenti salgono in D.

Promozione. Si gioca la finale playoff regionale Bobbiese-Comacchiese (a Sasso Marconi, in caso di parità supplementari e rigori).

Prima. Si giocano le semifinali regionali Maranello-San Vittore (a Savignano, in caso di parità subito rigori) e San Secondo-Bellaria, la finale domenica 1/6 in campo neutro assegna la promozione, ma ci sono altri 4 posti che vanno a Spes vincente di Coppa più le 4 semifinaliste, fra cui il Maranello.

Seconda. Si giocano i 7 playoff regionali (in caso di parità supplementari e rigori): San Lorenzo-Superga (a Zola), San Paolo-San Prospero C. (a Campogalliano), Lovers-Fiumanese (a Lugo), E. Lavezzola-Bobbio Perino (a San Michele), Porretta-Rivara (a Bentivoglio), U. Albinea-Vicofertile (a Brescello), Rubicone C.-O. Quartesana (a Savarna). Ci sono 9 posti ripescaggio: uno va al Crevalcore vincente di Coppa, gli altri 8 alle 7 vincenti di oggi più la miglior sconfitta che in caso di ko è in ogni caso il San Paolo (8° sulle 14 in graduatoria), mentre il Rivara deve vincere altrimenti dovrà aspettare.

Terza. Si giocano le due finali playoff che regalano la Seconda alle due vincenti (ci sono 12 posti sicuri per 13 gironi): nel girone ’A’ Madonna di Sotto-Magreta e nel ’B’ V. Possidiese (nella foto)-Concordia. Alle due squadre di casa basta il pari al 120’.

Davide Setti