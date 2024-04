Domenica “horribilis“ Carrarese irriconoscibile Il terzo posto insidiato dal ritorno del Perugia Gli azzurri hanno incassato in 40 minuti la metà delle reti subite in 13 gare

La domenica “horribilis“ si è materializzata a Recanati dove in soli 40 minuti la Carrarese ha preso 4 gol, la metà in pratica di quelli che aveva subito nelle restanti 13 gare della gestione Calabro. E’ stato un black-out generale difficile da spiegare dove hanno girato storto tutte le componenti. La squadra è partita subito male ed è stata colpita alla prima occasione. Si sono susseguiti tutta una serie di errori, anche a livello individuale, in un crescendo quasi kafkiano. Il tecnico leccese ha potuto intervenire soltanto nell’intervallo per tentare di metterci qualche pezza ma il triplo cambio effettuato a inizio ripresa ha ricordato tanto il “chiudere la stalla quando i buoi sono scappati“.

Di una giornata da dimenticare resta da salvare solamente una ripresa volenterosa in cui la squadra non ha gettato la spugna e il ritorno con gol di Leonardo Morosini, giocatore che in ottica finale di stagione potrebbe dare una grossa mano. Per il resto c’è ben poco da dire. Non rimane che mettersi tutto alle spalle e concentrarsi sulla sfida interna di domenica pomeriggio contro il Rimini (ore 18,30). C’è un terzo posto che sembrava blindato e che invece adesso è tornato in gioco. Sì, perché il Perugia ha fatto il suo battendo l’Olbia e riportandosi sotto. Alla Carrarese rimane il vantaggio di 2 punti in classifica e forse anche di un calendario leggermente più agevole non tanto per il nome degli avversari quanto per il fatto che 2 gare su 3 (quelle con Rimini e Pontedera) verranno giocate allo stadio dei Marmi dove gli apuani vantano numeri impressionanti. Di mezzo ci sarà la difficile trasferta di Lucca.

Il Grifo, invece, dovrà disputare due gare esterne a Pesaro e Cesena inframmezzate da quella casalinga contro l’Arezzo. Nella domenica funesta della Carrarese va messo anche l’infortunio occorso a Mauro Coppolaro la cui partita a Recanati è durata soltanto 28 minuti. Il difensore campano è entrato nella ripresa ma è dovuto uscire per un problema al ginocchio che verrà valutato in questi giorni. Dal punto di vista disciplinare, invece, le ammonizioni comminate ai giocatori azzurri non hanno fatto scattare nessuna squalifica.

Adesso c’è da rimboccarsi le maniche per dimostrare domenica sul campo che la mazzata di Recanati è stata soltanto un episodio e che la squadra non ha perso le certezze acquisite.