Domenica in casa del Notaresco. "Recanatese, Infantino è il pericolo principale»

Un miserello punticino racimolato nelle ultime cinque partite interne con la vittoria al "Savini" che manca da oltre tre mesi. Il cammino del Notaresco, tra le mura amiche è, a dir poco, sconfortante considerati anche gli appena sei gol realizzati in dieci match. Eppure, per tutta una serie di ragioni, l’avversario è da rispettare, se non da temere. Abbiamo chiesto lumi sulla compagine abruzzese a Gabriele Baldassarri, in questa stagione, vice di Pagliari a L’Aquila: "in realtà noi li abbiamo affrontati più di tre mesi fa ed abbiamo visto una squadra molto compatta nel chiudersi ed anche abile, per certi aspetti nelle ripartenze. Passammo in svantaggio e siamo riusciti a portarla a casa solo in extremis (con una rete al 90’ del "solito" Banegas ndr). Da allora hanno cambiato parecchio sia in panchina ma soprattutto in attacco dove, al posto di Persano hanno preso Infantino che nonostante la sua non più giovane età è un gran giocatore e un ottimo realizzatore. Fondamentale sarà non concedergli chance perché è una punta che perdona molto raramente".

Quanto potranno influire le assenze di Alfieri e Mordini? "Credo che Giandonato sia molto più di una semplice alternativa. Ho visto ed apprezzato moltissimo lo spezzone che ha giocato contro il Roma City. La sua classe è intatta ed in più è in grado di dare equilibrio, ordine e pulizia alla manovra. Non dimentichiamo poi la sua capacità di mettere il pallone dove vuole e credo che per i giallorossi possa essere un grande valore aggiunto. Buonissime referenze ho avuto anche sul giovane Marchegiani".

Che prospettive immagina per la stagione della Recanatese? "Le prossime tre gare saranno molto importanti perché non dimentichiamo che dopo Notaresco ci sarà l’Avezzano in casa e la nuova trasferta a Fossombrone. Se si porterà a casa un buon bottino di punti penso che si possa profilare un futuro se non altro tranquillo".

Soddisfazione infine per Nicola Pepa schierato da Giannichedda nella formazione di partenza della rappresentativa di Serie D che ha battuto in amichevole la Lazio per 1-0 con rete nel primo tempo di Milicevic. La giovane selezione azzurra, in vista della partecipazione al Torneo di Viareggio tornerà in campo a fine mese per l’ultimo test. Una vetrina importante ed un’esperienza di quella da ricordare per un ragazzo, nato nel settembre del 2007.