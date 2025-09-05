Domenica inizia la Serie D. Seravezza e Camaiore ok

Domenica inizia il campionato di Serie D ed il Seravezza, che nella 1ª giornata avrà subito un bel “battesimo di fuoco“ contro la favorita al titolo Grosseto dell’ex bomber verdazzurro Lorenzo Benedetti, continua a lavorare sul mercato oltre che sul campo. Sfumato il possibile ritorno a Seravezza del talentuoso attaccante Giulio Camarlinghi (finito ai margini alla Vis Pesaro in C), il club verdazzurro ha intanto rinforzato il parco quote ingaggiando in prestito dallo Spezia il classe 2006 Riccardo Fontanarosa, punta centrale fisica e dinamica. Fontanarosa è cresciuto nel vivaio degli aquilotti spezzini dove nelle ultime due stagioni in Primavera ha collezionato 57 presenze e 13 reti. Il Seravezza ha aperto anche la propria campagna abbonamenti in vista della stagione 2025/2026 di Serie D (la 9ª di fila nella massima categoria dilettantistica per la società del presidentissimo Lorenzo Vannucci). "Sostieni i nostri colori, riempi lo stadio “Buon Riposo“ e vivi da vicino tutte le emozioni di un’intera stagione insieme ai nostri ragazzi. Abbonati e diventa il dodicesimo uomo in campo: ogni partita sarà ancora più speciale con il tuo tifo sugli spalti!" è il messaggio lanciato sui social dal Seravezza. Per info e sottoscrizioni chiama 331 6871072.

Anche il neo-promosso Camaiore, che domenica affronta in trasferta il GhiviBorgo nella prima di campionato (la Serie D i bluamaranto tornano a giocarla a distanza di 11 anni dall’ultima volta), ha aperto la propria campagna abbonamenti con lo slogan "La passione si gioca in tribuna… e tu, ci sarai?". L’intero in tribuna costa 180 euro, il ridotto (per donne, pensionati over 65 e ragazzi dai 14 ai 18 anni) è 100 €; gratuito per gli under 14.