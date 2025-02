Domenica nera: il Prato ancora al tappeto

Prato 0 San Marino 2

Prato (4-3-1-2): Fantoni (dal 50’ Gariti); Giusti (dal 50’ Iuliano), Conson (dal 50’ Diana), Galliani (dal 64’ Rossi), Girgi; Remedi (dal 50’ Videtta), Mazza, Limberti; Di Stefano; Magazzù, Cozzari. A disposizione Ciavarelli, Scarafoni, Azizi, Innocenti. All. Mariotti.

San Marino (4-3-3): Branduani; Pericolini, Pasa, Fabbri, Tosi; Haruna, Arcopinto, Miglietta; Cenni (dal 56’ Rota, sostituito al 92’ da Golfarelli), Muro, Passewe (dal 70’ Sollaku, sostituito all’87’ da Yakubiv). A disposizione Lattisi, Guidobaldi, Bedei, Gibilterra, Di Lauro. All. Biagioni.

Arbitro: Christian De Angelis di Nocera Inferiore, coadiuvato dagli assistenti Marzio Giaveno di Pinerolo ed Elisa Lavarra di Cosenza.

Note: Circa 250 spettatori. Ammoniti Haruna, Magazzù, Girgi. Recupero 2’ pt, 4’ st.

Marcatori: Passewe al 43’ e al 61’.

Un tonfo che fa male. Il Prato non riesce a rialzare la testa e in occasione della 25ª giornata del girone D di serie D cade per la seconda volta consecutiva. Il San Marino si impone 2-0 allo stadio Lungobisenzio grazie alla doppietta (una rete per tempo) di Passewe. La truppa biancazzurra costruisce poco in zona d’attacco (pesanti le assenze, in particolare di Barbuti) e adesso vede assottigliarsi il vantaggio sulla zona playout, distante "sole" quattro lunghezze.

Venendo alla cronaca del match, mister Marco Mariotti conferma esattamente la formazione che domenica scorsa era uscita sconfitta dal derby con la Pistoiese. I primi due tentativi sono di marca laniera: né Giusti, né Limberti inquadrano il bersaglio grosso. Ancora Prato in avanti al 12’, con Girgi a impegnare Branduani. La gara è molto equilibrata e scivola via senza grossi sussulti. Al 43’ ecco che la compagine allenata da mister Biagioni sblocca il punteggio: Limberti perde palla, Arcopinto lancia Passewe, che con un destro a giro non dà scampo a Fantoni.

La reazione di Remedi e compagni è immediata e nel primo dei due minuti di recupero concessi dal direttore di gara è un super intervento di Branduani a negare a Galliani la gioia personale sugli sviluppi di un angolo. Ci prova pure Conson, ma la mira non è precisa. La frazione d’apertura va così in archivio sullo 0-1.

Mariotti non è soddisfatto e lo dimostra operando addirittura quattro sostituzioni in avvio di ripresa: dentro Gariti, Diana, Videtta e Iuliano per Fantoni, Conson, Giusti e Remedi. La rivoluzione scuote il Prato, che tuttavia al 61’ capitola nuovamente: su un lancio lungo dalle retrovie, Galliani si fa sorpassare dalla sfera e lascia campo a Passewe, che con un preciso pallonetto raddoppia.

I lanieri, in ginocchio, si giocano anche la carta Rossi. Al 72’ Cozzari ha un’ottima chance sul cross di Limberti, ma la zuccata del numero 7 termina ampiamente larga. Inquadra la porta invece Muro, sul cui destro è costretto a sporcarsi i guantoni Gariti.

Francesco Bocchini