Domenica quarta edizione del torneo organizzato dalla Pro Soccer che si svolgerà al ’Casamorino’. Ci saranno anche Fiorentina e Pisa. ’Memorial Liberti’, Esordienti in campo

Esordienti in campo domenica a Castiglione per il quarto memorial "Alessandro Liberti", sempre nel segno della Fondazione Meyer. Si giocherà domenica, al centro sportivo Casamorino, organizzato dalla Pro Soccer Lab, che vedrà devolvere ancora una volta l’intero ricavato alla Fondazione ospedale pediatrico Meyer onlus: un piccolo ma sentito omaggio in ricordo del nipote della presidente Benedetta Mazzini scomparso sei anni fa. Il torneo, che anche quest’anno avrà come slogan "Ale gioca con noi", sarà aperto alla categoria Esordienti under 13, con squadre dilettantistiche, e alla categoria Esordienti under 12, con squadre professionistiche. "Un appuntamento a cui teniamo particolarmente – ha spiegato Benedetta Mazzini – e che vede la partecipazione di tanti ragazzi e famiglie che si ritrovano per vivere una giornata di calcio tutti insieme. Siamo particolarmente felici di poter dare il nostro piccolo contributo anche quest’anno all’ospedale Meyer e di poterlo fare anche grazie all’aiuto di tanti volontari che rendono questa giornata davvero importante".

Fiorentina, Pisa, Arezzo, Spezia, Pro Soccer Lab, Argentario, Venturia e Porta Romana Firenze, si contenderanno il torneo pomeridiano che comincerà alle 14.30. Al termine della competizione, oltre alla coppa che andrà ai vincitori, ci saranno diversi premi speciali. Sarà premiato il miglior giocatore del torneo, il giocatore che farà più gol con la coppa per il capocannoniere, il miglior portiere e la migliore tifoseria: ovvero chi si metterà in luce non solo per la sportività dimostrata ma anche per i colori, il tifo e il supporto messo "in campo" durante il memorial.