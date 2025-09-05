Domenica Siena in campo con Tau Altopascio. Tante le incognite per mister Bellazzini

L’attesa sta finalmente per finire. Il Siena vede ormai a un passo l’esordio in campionato di domenica contro il Tau Altopascio desideroso di mettersi alle spalle una stagione, la scorsa, complessa e ripartire con prospettive migliori. Non sarà facile perché l’avversario guidato dalla ‘bestia nera’ della Robur Maraia è di buon livello e le incognite intorno alla formazione di Bellazzini sono molte.

Sicuramente per questa prima gara (e per le successive tre) il tecnico sarà in tribuna perché deve scontare una squalifica risalente alla semifinale playoff dello scorso maggio tra Ghiviborgo e Seravezza e al suo posto di sarà il vice Lelli che già nel 2022/23, quando era l’allenatore in seconda di Pagliuca fu spesso chiamato a sostituirlo in panchina per via dei frequenti rossi dell’attuale mister dell’Empoli. Non risultano invece squalificati tra i calciatori bianconeri, con anche il centrale Zanoni, assente in Coppa Italia domenica, che torna a disposizione.

Da valutare Menghi, che si è fermato nel riscaldamento di domenica scorsa per un problema al polpaccio e che dunque potrebbe saltare anche l’esordio in campionato. Ieri a mezzanotte intanto si è chiusa la campagna abbonamenti con la società che oggi comunicherà il dato definitivo, comunque sicuramente sopra la soglia, non da poco, delle mille tessere staccate. Sempre oggi prende il via la prevendita dei tagliandi per il match di domenica: Curva Guasparri 15 euro (8 ridotto), Tribuna Laterale 25 euro (ridotto 18), Tribuna Centrale 45 euro (ridotto 35), Tribuna d’Onore 70, Settore Ospiti 15 euro (ridotto 8). Omaggio per gli Under 5. Le riduzioni sono destinate agli Over 65, Under 18 e portatori di disabilità (certificato di invalidità dal 50 al 99%). I biglietti saranno in vendita online su Etes.it, presso la Tabaccheria Chiasso Largo oggi (9,30-19), domani (9,30-13 e 15,30-19) e domenica 10-13, al Siena Club Fedelissimi, oggi 21,30-00 e domenica 10-13 e al Sottopassaggio La Lizza, oggi e sabato (16-19) e domenica dalle 12.

Infine la Coppa Italia visto che ieri sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei 32esimi di finale. Il Siena sarà impegnato mercoledì 8 ottobre alle 15 in casa dell’Orvietana, in gara secca. Come previsto da regolamento, calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.

Guido De Leo