Domenica Terranuova Traiana-Montevarchi. Scatta la “Giornata Biancorossa”

Arezzo, 12 febbraio 2025 – In occasione della gara contro Aquila Montevarchi, in programma domenica 16 febbraio allo stadio comunale Mario Matteini di Terranuova Bracciolini con inizio alle 14.30, la società di piazza Coralli ha indetto la giornata biancorossa. Sarà la terza delle tre giornate previste extra abbonamento. Non saranno valide le tessere abbonamento, le tessere VIP, le tessere GOLD, né tanto meno le tessere socio-sostenitore. Tessere che tuttavia diritto ad un biglietto ridotto pari a 10 Euro. I biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso la sede della società, aperta oggi, domani e venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12, oppure al botteghino il giorno della gara presso la biglietteria dello stadio, aperta a partire dalle ore 13.30. Questi i prezzi: tribuna centrale coperta: 15 euro; ingresso gratuito per tutti i tesserati (atleti, tecnici, dirigenti) che si presenteranno all’ingresso in divisa di rappresentanza, con zona riservata lato palestra Salus; tribuna con tessera abbonamento: 10 euro con esibizione abbonamento.

Per quanto riguarda i tifosi del Montevarchi, avranno a disposizione 300 biglietti per il settore gradinata che potranno essere acquistati solo in prevendita al costo di 12 euro presso la sede di via Gramsci. Non sarà quindi possibile acquistare il biglietto allo stadio di Terranuova il giorno della partita. Gli orari di vendita dei biglietti presso la sede della Società saranno i seguenti: mercoledì 12/02: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00; giovedì 13/02: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00; venerdì 14/02: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00; sabato 15/02: dalle 10:00 alle 12:30; domenica 16/02: dalle 10:00 alle 12:00. Inutile sottolineare che il Mario Matteini farà registrare il tutto esaurito, con poco meno di 1.000 spettatori che faranno da degna cornice all’evento. All’andata fu il Montevarchi ad imporsi per 5-2 al termine di una partita a dir poco pirotecnica. I biancorossi di Becattini sono reduci dalla splendida vittoria di Grosseto, mentre il Montevarchi, con Rigucci, ha cambiato marcia e anche il match di domenica scorsa con il Seravezza è stato positivo. Fischio d’inizio alle 14,30 per una bella giornata di sport. Ci sarà, come sempre, uno spiegamento di forze dell’ordine per vigilare sulla sicurezza.