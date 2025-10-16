Domenica Terranuova Traiana-Prato. Saranno oltre 300 i tifosi lanieri

Arezzo, 16 ottobre 2025 – Domenica 19 ottobre, alle 15:00, lo Stadio Comunale “Mario Matteini” di Terranuova Bracciolini sarà teatro della sfida di Serie D – girone E tra Terranuova Traiana e A.C. Prato. Ieri c'è stato un tavolo tecnico in Questura, anche perchè dalla città laniera sono previsti più di 300 tifosi, che saranno collocati nel settore gradinata. Potranno acquistare i biglietti tramite il Bar Pasticceria Tabaccheria Amantea di Prato. I supporter locali potranno invece comprare i tagliandi direttamente al botteghino dello stadio a partire dalle 13:30. Per facilitare l’accesso i tifosi ospiti potranno usufruire del parcheggio nel piazzale Fimer. Percorso consigliato: via San Giorgio → via Ciuffenna → via Gramsci → piazza Coralli → gradinata ospiti.

Per quanto riguarda i tifosi del Terranuova l' ingresso per la tribuna centrale sarà invece da via Torino (zona campi da padel Salus). Non sarà possibile parcheggiare nel piazzale retrostante la Palestra Salus. Domenica, dalle 12:00 alle 18:00, saranno in vigore divieti di circolazione e sosta con rimozione forzata in piazza Coralli, via Buonarroti (tra piazza Coralli e viale Europa) e via Gramsci. L’area di piazza Coralli sarà riservata a soccorso, forze di polizia e personale autorizzato.