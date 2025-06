Domenico Riccipetitoni confermato allenatore dello Young Santarcangelo per il 2025-2026

Sarà ancora Domenico Riccipetitoni l’allenatore dello Young Santarcangelo per la stagione 2025-2026. Il mister comincerà questa volta dall’inizio, dopo che è subentrato nello scorso febbraio a Bianchi. La categoria? Quasi certamente l’Eccellenza, ma ancora il timbro ufficiale non c’è. Arriverà a breve, le premesse ci sono tutte. I due gironi da 18 squadre dell’anno prossimo hanno ancora un buco di organico di tre formazioni e la graduatoria attuale vede lo Young al terzo posto tra quelle in attesa di essere ripescate. Dunque, è solo questione di tempo e di ufficialità. Poi la programmazione prenderà realmente corpo, ma in cantiere c’è già tanto. "Siamo contenti di poter ufficializzare che alla guida tecnica ci sarà ancora mister Riccipetitoni – dichiara il direttore sportivo, Luca Scattolari –. Sarà confermata gran parte della rosa, 16 o 17 elementi. Solo in 4 o 5 non proseguiranno il percorso con noi. In una eventuale Eccellenza vogliamo alzare ancora di più l’asticella in tanti modi. Un esempio? Con cinque allenamenti a settimana". L’idea è quella di puntare ai playoff, pur nella consapevolezza che la categoria è di prestigio e potrà presentare diverse sfide stimolanti. "La squadra ha dimostrato di avere valori morali, tecnici e tattici da categoria superiore – dice mister Domenico Riccipetitoni -. Sono soddisfatto di quello che hanno fatto questi ragazzi". Annata amara, per il suo finale, quella che lo Young si è lasciato alle spalle da qualche settimana. Il ko nella semifinale regionale con la Comacchiese non cancella, però, mesi di vittorie e alta classifica. "Un’annata lunga e intensa per noi – osserva il direttore generale, Mario Zavatta –. Portiamo avanti i nostri obiettivi con coerenza". Lo Young Santarcangelo, che ha già inoltrato la domanda di ‘completamento organico’ al Comitato Figc-Lnd Emilia-Romagna per poter disputare l’Eccellenza 2025-2026, si guarda indietro e trova tante gemme sulla strada. "Sono due le istantanee che mi vengono in mente – dice il presidente dei gialloblù, Nelson Nicolini –. La gara playoff col Misano, quando sembrava tutto finito e invece l’abbiamo rimessa in piedi coi ragazzi della nostra cantera. Poi le 1.200 persone del Valentino Mazzola nella gara con la Comacchiese".

