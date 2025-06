Domenico Vitiello lascia il Poggibonsi per il Vivi Altotevere Sansepolcro

Un’altra partenza illustre dall’organico dei Leoni. Cambia maglia Domenico Vitiello (foto), un giocatore simbolo del recente periodo agonistico del Poggibonsi. L’attaccante della classe 1996 vestirà nel 2025-2026 i colori bianconeri del Vivi Altotevere Sansepolcro, compagine fresca di riconquista dei dilettanti nazionali grazie alla vittoria finale del campionato di Eccellenza.

In un’estate di variazioni profonde a più livelli, i giallorossi non potranno dunque contare sull’apporto di uno dei protagonisti, sia del riscatto del gruppo nel girone di ritorno del 2023-2024, sia per quanto riguarda le realizzazioni, spesso pesanti, in doppia cifra, dello scorso torneo. Per Vitiello un ruolino 2024-2025 impreziosito anche dalla firma sul pareggio, 1-1, nel match di andata con il Siena allo stadio Stefano Lotti. La ricerca di una punta in grado di garantire un valido apporto in tema di reti, diviene quindi una delle priorità di mercato per il direttore sportivo da poco in carica per l’Us Poggibonsi, Marcello Bucciarelli. Si tratterà dunque per Bucciarelli anche di individuare durante le trattative per la campagna trasferimenti un potenziale goleador. Uno dei calciatori di propensione offensiva da immettere nel gruppo, in questa fase dedicata alla costruzione della rosa che sarà poi affidata alla guida di Federico Barontini. Ovvero il mister già a suo tempo designato dalla dirigenza di viale Marconi per la successione di Francesco Baiano (accasato al Follonica Gavorrano come il ds Jacopo Galbiati e il portiere e capitano Francesco Pacini). Calderini e Baiano i tecnici che si sono scambiati il testimone sulla panchina del Poggibonsi nella passata stagione agonistica, precisamente all’inizio del mese di marzo. Ora il via alla gestione di Barontini. Al di là delle ipotesi, la società è al lavoro anche per confermare delle pedine chiamate a rappresentare la continuità con il 2024-2025, sempre in D. La prosecuzione del legame con il difensore Federico Borri appare certa, ma nei programmi dovrebbero rientrare anche altri elementi in più di un settore dello scacchiere. Restano inoltre in attesa di formalizzazione i nomi che comporranno lo staff tecnico di Barontini, reduce dall’esperienza al timone della Sampierana nell’Eccellenza romagnola (San Piero in Bagno, provincia di Forlì Cesena).

Paolo Bartalini