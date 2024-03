Don Bosco e Magra Azzurri fermati sul pari. Tarros e Cadimare si prendono punti-salvezza

MAGRA AZZURRI

2

CADIMARE

2

MAGRA AZZURRI: Bartolozzi, Tomagnini (46’ Capetta), Caleo, Mameli, Barabino, Sbarra, Benabbi, Salamina (59’ Ballani), Giannarelli (59’ Lazri), Pellegri, Giannini T. All. Putti

CADIMARE: Pietra, Ferrari, Caneri, Conti, Sicuro, Conte (69’ Lertola), Bonaccorsi (63’ Mathibedi), Ambrosi, Mazzucchelli, Agrifogli (75’ Portoghese). All. Buccellato

Arbitro: Bresciani di Chiavari

Reti: 5’ Giannarelli, 20’ Mazzucchelli, 66’ Giannini T. (rigore), 85’ Portoghese

SANTO STEFANO MAGRA – Il Cadimare continua a lottare per rimanere agganciata al treno salvezza. Il derby del ’Camaiora’ finisce in parità e il risultato rafforza sicuramente la tranquillità del Magra Azzurri ma tiene vivi anche i cadamoti. Il Magra Azzurri parte benissimo e al primo corner nasce il vantaggio realizzato da Giannarelli con un preciso tocco a scavalcare il portiere. La risposta degli spezzini diretti da mister Buccellato, ex di turno, arriva al 20’ sul calcio di punizione dalla distanza di Mazzucchelli che infila il gol del pareggio. Nel finale di primo tempo un tentativo per parte ma senza impensierire i portieri. In avvio di ripresa occasione per il Magra Azzurri con Tommaso Giannini che però conclude alto ma poco dopo la mira è precisa quando si presenta dal dischetto per realizzare su rigore il nuovo vantaggio. Nel minuti finali il Cadimare trova il 2-2 che nasce dalla conclusione di Ambrosi ribattuta dal portiere azzurro, ma ripresa dal neoentrato Portoghese che insacca il pareggio.