Don Bosco-Follo è un derby tutto da seguire

Il derby Don Bosco Spezia-Follo in programma al ’Cimma’ è la sfida da seguire nell’ottava giornata del campionato di Promozione (il via alle 15, arbitra Gardella di Chiavari). Oltre al fattore-campanilismo, il match mette in palio punti importanti. Per la squadra di mister Riccardo Bracaloni l’obiettivo sarà tenersi stretto l’ottimo quarto posto in classifica. "Affronteremo l’ennesima partita difficile – dichiara il tecnico del Follo – contro una squadra che l’anno scorso non siamo riusciti a battere. Non mancheranno quindi gli stimoli giusti per fare una gran partita. Devo ancora valutare quale potrà essere la formazione migliore da schierare. Quello che è importante è riuscire a giocare come sappiamo, perché quando ci riusciamo diventa difficile per qualsiasi avversario. Sarà indubbiamente una gara difficile contro una squadra bene allenata che ha il vantaggio di giocare da tanto tempo insieme. Noi, invece, siamo una squadra giovane. Solo il campo ci dirà chi sarà stato più bravo".

Grandi motivazioni anche sul fronte Don Bosco: "Siamo convinti che la gara di oggi – afferma il segretario Luca Massini – ci dirà con certezza a che punto siamo del nostro percorso perché il Follo è una squadra che non ti regala nulla e non ti fa giocare bene. Siamo curiosi e allo stesso tempo pronti per affrontare un derby come questo". Trasferta complicata per il Magra Azzurri che, dopo le ultime due sconfitte, avrà il difficile compito di fare punti sul difficile campo della capolista Sammargheritese. Al ’Broccardi’ gli uomini di Barletti saranno chiamati al riscatto per non perdere terreno dalle prime della classe (arbitro Viviani di Genova). Anche al Canaletto toccherà un avversario piuttosto tosto. L’Angelo Baiardo, seconda forza del girone, cercherà di sfruttare il favore del proprio campo e il calore del proprio pubblico per confermare di essere una delle favorite alla vittoria finale (arbitro Fara di Genova).

Match casalingo per il Levanto che al ’Raso Scaramuccia’ affronterà la Calvarese con l’obiettivo di confermare i progressi visti nelle ultime apparizioni (arbitro Romeo di Spezia). Rinfrancata dal successo dello scorso turno la Tarros Sarzanese andrà a Ronco Scrivia al ’Maluberti’ dove di fronte troverà l’ambizioso Vallescrivia, attuale terza forza della classe (arbitro Righetti di Genova). Il Beverino sarà ospite del San Desiderio al ’Vallebona’ di Genova (arbitro Vergani di Savona). Impegno in trasferta anche per la Santerenzina a Genova sul campo dell’Anspi Sport e Casassa (arbitro Vranicich di Genova).

Ilaria Gallione