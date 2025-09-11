Acquista il giornale
Don Bosco grandi obiettivi. "Un percorso di crescita con risultati importanti»

di ILARIA GALLIONE
11 settembre 2025
Nella passata stagione le Under 15 e 16 rossonere sono arrivate alle finali regionali "Numerosi giocatori passati in società professionistiche". Organigramma e staff .

Terminati i ritiri delle varie annate, è cominciata la preparazione del Don Bosco Spezia dalla scuola calcio al settore giovanile. "Negli ultimi anni abbiamo intrapreso un percorso di crescita che ha portato a risultati significativi – spiega il nuovo direttore sportivo rossonero Christian Codognotto – con due squadre finaliste regionali (Under 16 e Under 15) e numerosi giovani approdati in squadre professionistiche. Questi traguardi sono il frutto di una programmazione accurata e della qualità del nostro staff tecnico, composto esclusivamente da allenatori Uefa B e preparatori atletici qualificati". Anche il responsabile del settore giovanile e amministrativo Jacopo Tacconi sottolinea la validità del progetto, col supporto anche dal Comune della Spezia: "Un gran numero di ragazzi si sono avvicinati con entusiasmo alla nostra società, portando al campo ’Franco Cimma’ più di 150 iscritti nelle varie categorie. Il direttivo è composto da figure storiche e di spicco come il nostro presidente Franceschini, il vicepresidente Iandoli, il nostro presidente onorario onorevole Luigi Grillo, affiancati da giovani con ancora maggior forza vitale (Otgianu, Massini e Bua e tutti gli altri)".

STAFF TECNICI

E DIRIGENZIALI

Scuola calcio Dlf: presidente Alfredo Iandoli dg Alfredo Rutigliano, responsabile tecnico Sandro Militano, responsabile scuola calcio e segreteria Marco Bua, economo Antonio Riccardi, preparatore dei portieri Stefano Ferretti. All. Piccoli Amici 2019/2020 Daniele Bragoni Daniele e Leonardo Iapelli. Primi Calci 1° anno 2018 Salvatore Ammutinato, Giuseppe Cucina e Filippo Ferdinandi. Primi Calci 2° anno 2017 Enrico Piccini, Roberto Ferrari e Tommaso Sommovigo. Pulcini 1° anni 2016 Francesco Bolognini, Nicola Favi, Matteo Gianardi e Piero Verbis. Pulcini 2° anno 2015 Dennis Maggiani, Fabio Ferretti, Riccardo Bruni e Simone Membrini. Organigramma settore giovanile: presidente Gianfranco Franceschini, vicepresidente Alfredo Iandoli, presidente onorario onorevole Luigi Grillo, responsabile settore giovanile e segreteria Jacopo Tacconi, ds Christian Codognotto, responsabile scouting Fabio Michi, adetto trasporti Gerry Medagli, preparatore dei portieri: Daniele Broccini e Delsignore Alessandro, preparatori atletici Paolo Callo e Daniele Bellamacina, massaggiatore Paolo Castagnavizza. All.: U17 2009 Fabrizio Ricciardi, Raffaele Praia e Samuele Leone. U16 2010 Michael Ricci e Pasquale Fortunato. U15 2011 Christian Codognotto e Gianmaria Corsini. U14 2012 Fabio Barbieri e Daniele Bertoli. Esordienti 2° anno Marco Scotti e Michele Gianardi. Esordienti 1° anno Alessandro Danese, Giacomo Panullo ed Edoardo Formato.

Ilaria Gallione

© Riproduzione riservata

