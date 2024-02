Don Bosco si arrende nel big-match di Rapallo. Due errori difensivi costano il ko al Beverino

Psm Rapallo

2

Don Bosco

0

PSM RAPALLO: Ortu, Canale, Fazzini, Macelloni, Mangini, Said, Costa. Canessa (47’ Grilli), Gallio, Paoletti, Zambuto (87’ Tazzer). )A disp. Francini, Orvieto, Padi, Scarfo, Zavagli, Gallotti, Gulino). All. Paglia.

DON BOSCO SPEZIA: Greci, Antonelli, Adami (70’ Romanelli), Morettini, Boggio, Mazzantini (62’ Ferretti), Cuccolo, Campagni (85’ Pisacane), Raso (70’ Falli), Pesare, Berti (53’ Bravi). (A disp. Adroit). All. Bastianelli.

Arbitro: Pettirossi di Genova (Penasso di Albenga e Cocco di Genova).

Reti: 46’ pt Zambuto, 88’ Paoletti.

RAPALLO – Un rimaneggiato Don Bosco perde 2-0 al ‘Macera’ con la seconda forza del campionato il Psm Rapallo in un’importante sfida d’alta classifica. I rossoneri di Clodio Bastianelli tengono testa validamente ai forti avversari non riuscendo però a concretizzare alcune importanti opportunità che potevano cambiare l’esito della partita. La prima emozione al 27’ è salesiana con un tiro di Cuccolo dal limite che Ortu para in due tempi. Al 37’ Greci è attento su conclusione dalla distanza di Paoletti. Un minuto dopo un pallonetto di Cuccolo esce di poco alto. Al 44’ Ortu precede di un soffio Raso liberato da una sponda di Boggio in un’azione nata da un calcio d’angolo. Al 46’ nel recupero del primo tempo i ruentini passano in vantaggio con Zambuto su assist di Paoletti. Al 47’ Cuccolo fallisce il pareggio sottoporta. Al 75’ Pesare dal limite calcia di poco a lato. All’88’ il raddoppio con una punizione dal limite di Paoletti.

P.G.