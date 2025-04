Don Bosco Under 14 trionfa al Torneo Terre Toscane di Chianciano Terme

Vincendo tutte e cinque le partite in programma, gli Under 14 del Don Bosco allenati dai mister Cristian Codognotto e Pasquale Fortunato, hanno trionfato al ’Torneo Terre Toscane’ organizzato a Chianciano Terme. I classe 2011 hanno dimostrato grande capacità tecnica, oltre che caparbietà, tenacia e determinazione, con una difesa solida e un attacco efficace. Questa la rosa: Samuel Bellamacina, Francesco Fregosi, Marco Angelinelli, Andrea Bonciani, Leonardo Molica, Elia Bellettini, Timafei Trentacoste, Marco Angelinelli, Alessandro Della Torre, Davide Pesalovo, Simone Incerti, Matteo Satti, Nicolò Arnautz, Lorenzo Franchetti Rosada, Samuele Paganelli, Alessio Volpi, Davide Roca, Francesco Barani e Max Restituyo. "Sono davvero soddisfatto per la prestazione dei miei ragazzi – afferma mister Codognotto – non tanto per il risultato che comunque riempie di orgoglio me, i dirigenti e la società, ma soprattutto perché hanno affrontato questo prestigioso torneo, che vedeva squadre provenire da tutta Italia, con la giusta mentalità".

Anche il responsabile del settore giovanile Mario Bucchi si congratula con la squadra e lo staff per il prestigioso traguardo ottenuto e rivolge un plauso ai genitori per l’esemplare comportamento tenuto sugli spalti. La squadra ha iniziato il torneo, nella fase eliminatoria, con una vittoria convincente per 2-0 contro il Forte Bravetta Bianchi, poi ha affrontato il Football Jus, riuscendo a prevalere con il punteggio di 2-1, mentre nella terza sfida se l’è dovuta vedere contro il Dreaming Football AC, che è campione regionale del Lazio, ma il successo, in questo caso, è comunque arrivato, per 1-0. A quel punto, dopo essersi qualificati per il triangolare finale d’eccellenza per stabilire le prime tre posizioni, il Don Bosco ha superato con due risultati netti, per 2-0, le due avversarie, prima il Valdorcia e poi il Forte Bravetta Blu. A impreziosire il risultato il premio quale miglior portiere allo spezzino Samuel Bellamacina.

Marco Magi