Donati (Colligiana). "Sfidare il Siena sarà un’emozione davvero grande»

E’ stato un inizio in salita, quello della Colligiana, una delle squadre più quotate del girone B. Ma il tempo è tutto a suo favore e la convinzione non manca. "Tutti ci davano tra i favoriti, nella nostra testa ci sentivamo tra i favoriti – ha detto il centrocampista biancorosso Vittorio Donati a Gazzetta di Siena –, poi siamo partiti male. Ci siamo fatti tutti un bagno di umiltà e piano piano secondo me torneremo. L’esclusione dalla Coppa? Stesso discorso. Ancora non ci eravamo rimboccati le maniche, ci sono state tante dinamiche e situazioni che ci hanno portato a farci del male da soli. Abbiamo parlato e ne usciremo". "Non mi sorprendono i risultati dell’ultimo turno – ha aggiunto –. Tutte le squadre si sono rinforzate. E nessuna partita è da sottovalutare, assolutamente". La sfida con la Robur, che si sta avvicinando, (è in programma domenica 12 novembre) avrà un sapore particolare. "Giocare contro al Siena sarà un’emozione – ha chiuso Donati –. Giusti e Achy sono due miei ex compagni. Ci abbiamo scherzato sopra: quando affrontai il Siena in Serie D e giocavo con loro al Montevarchi segnai due reti, uno all’andata e uno al ritorno. Mi hanno detto di tenerli per me".