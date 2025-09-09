Donati, leader non solo tecnico: "Porto al Ravenna la mia mentalità"

Giulio Donati ha debuttato da titolare contro il Bra. Il trentacinquenne difensore di Pietrasanta è stato fra i migliori, contribuendo al 3-1 di un finale che rischiava essere diverso. Il suo contributo al Ravenna 2025-26, dall’alto di una carriera spesa fra serie A, serie B e Bundesliga (6 stagioni fra Bayer Leverkusen e Magonza), va tuttavia oltre gli aspetti tecnici.

Donati, cos’è successo negli ultimi minuti col Bra? "Dobbiamo lavorare sull’attenzione difensiva delle ultime battute. Sarebbe stato un peccato non portare a casa i 3 punti. Avevamo amministrato bene la fase di non possesso. Forse nella prima frazione avremmo potuto essere più veloci nel mettere in pratica le cose provate in allenamento. Poi c’è stato questo passaggio a vuoto nel finale, caratterizzato, in particolare, da una ripartenza rivelatasi fatale". Aver rischiato il 2-2, vi farà riflettere? "Effettivamente il rigore avrebbe potuto compromettere una bella prestazione, a prescindere dalla fondatezza o meno del fallo che lo ha generato. In ogni caso, non bisogna concedere una situazione di quel genere agli avversari in area di rigore".

Qual è il suo stato d’animo? "Sono frasi fatte, ma sono felice per la squadra e per la vittoria. Lo sono anche per aver ritrovato quel minutaggio che mi mancava da quasi 2 anni".

In che ruolo pensa di poter dare il miglior contributo? "Col mister ho parlato fin dal primo giorno, spiegandogli quali sono le mie caratteristiche. Essendo stato giocatore anche lui, sa come utilizzare al meglio i propri giocatori. Vengo schierato braccetto di destra, ma ho giocato anche a sinistra. Poi, all’occorrenza, cerco di dare il mio contributo un po’ ovunque".

A che punto è la sua condizione? "Sono al 100 per cento. Sto bene. Sono arrivato in ritiro che stavo già bene. L’assenza dal campo di gioco è stata lunga, ma l’allenamento non è mai mancato. Credo di essermi fatto trovare pronto a livello fisico e atletico. Le proposte del preparatore atletico sono state esaudite tutte, dall’intera squadra".

Dove può arrivare il Ravenna? "Se maturiamo sotto il profilo dell’attenzione, qualche soddisfazione potremo togliercela". Come vive il ruolo di leader nello spogliatoio? "Fa piacere. A prescindere dalla categoria, è una caratteristica che penso di avere. Cerco di dare l’esempio, puntando sulla ‘mentalità’".

Quanto aiuta avere un ‘passato’ come il suo? "Nel corso della mia carriera non sono stato un giocatore eclettico o super tecnico. Sull’attenzione, sulla concentrazione e sul sacrificio mi porto dietro una importante esperienza dalle categorie superiori. E mi fa piacere poter dare il mio contributo in questi termini. Tra l’altro non sono l’unico, a cominciare dal nostro capitano Rrapaj, poi Mandorlini e Okaka. In generale mi fa piacere aiutare i più giovani".

Roberto Romin