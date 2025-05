Donello Resti torna a Terranuova. Nuovo Ds dei biancorossi

Arezzo, 27 maggio 2025 – La ASD Terranuova Traiana ha comunicato ufficialmente la chiusura dell'accordo con Donello Resti, che torna a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra. Una figura centrale, simbolica e strategica per il progetto biancorosso, che riabbraccia così uno dei principali artefici delle pagine più importanti della recente storia sportiva del club. Resti, classe 1957, ha scritto capitoli fondamentali nel percorso della società valdarnese: dalla conquista del Campionato di Promozione 2018-2019 alla storica promozione in Serie D del 2021-2022, ottenuta attraverso un percorso memorabile culminato con la vittoria degli spareggi regionali e nazionali del campionato di Eccellenza. Indimenticabile anche la stagione seguente, che ha visto il Terranuova Traiana protagonista per la prima volta nel massimo campionato dilettantistico nazionale, sfiorando una salvezza che, seppur sfuggita al termine di un playout controverso e deciso ai supplementari, ha confermato la solidità e il valore della squadra.

Ma è l’annata 2023-2024 ad aver rappresentato una vera e propria consacrazione. Sotto la guida tecnica di mister Becattini e con la direzione operativa di Resti, il club ha vissuto una stagione straordinaria: la vittoria della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti — storico trofeo aggiunto alla bacheca societaria —, il secondo posto in campionato alle spalle di una corazzata partita in ritardo, il trionfo nei playoff di girone e infine la riconquista della Serie D grazie al successo negli spareggi nazionali. Un cammino da incorniciare, frutto di visione, progettualità e competenza.

Sono consapevole dell’ottimo lavoro svolto nei mesi scorsi. Lavorerò esclusivamente per il bene del Club, ponendo le basi per un progetto a breve-medio termine che ci consenta di continuare a fare bene nel prossimo campionato. E magari chissà… Credo fortemente in questa realtà, possiamo andare lontano. Sono già al lavoro", sono state le prime parole di Resti, tornato ufficialmente in carica con l’entusiasmo, l’umiltà e la dedizione che da sempre lo contraddistinguono. A supportarlo, nella gestione dell’Area Tecnica, sarà Andrea Morbidelli.