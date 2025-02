Dopo 3 risultati utili, biancazzurri battuti in casa della Cittadella. Il Corticella si arrende nel finale. Si complica la classifica di Nesi

CITTADELLA

1

CORTICELLA

0

CITTADELLA (3-5-2): De Fazio; Fort, Boccaccini, Sabotic; Manzotti (5’st Teresi), Marchetti, Mandelli, Osuji (44’st Mora), Sardella (11’st Martey); Formato, Sala (28’st Guidone). A disp. Piga, Diletto, Andreotti, Rovatti, Bertani. All. Gori.

CORTICELLA (4-3-3): Mezzadri; Alboni, Chmangui (33’st Bonetti), Ribello, Ercolani; Bovo, Lo Giudice, Bezzicheri; Casadei (33’st Ofoasi), Rizzi, Embalo (39’pt Manara). A disp. Malagoli, Brighi, Goffredi, Mion, Manga, Cavallini. All. Nesi.

Arbitro: Pandini di Bolzano

Reti: 41’st Formato.

Note: ammoniti Manzotti, Boccaccini, Fort, De Fazio, Ribello, Ercolani, Manara

SAN DAMASO (Modena)

Un guizzo sottoporta di Formato a 4’ dalla fine fa crollare il muro del Corticella, che sognava di uscire con un punto d’oro da San Damaso per prolungare la serie senza sconfitte di 3 gare. La Cittadella, reduce da 2 ko di fila, vince e scaccia i fantasmi della zona playout, per la squadra di Nesi invece la classifica si complica con l’aggancio da parte del San Marino, corsaro a sorpresa a Prato, e lo scatto di Piacenza e Zenith (su cui però martedì si pronuncerà il Giudice sportivo con la probabile penalizzazione) appena fuori dalla zona playout. Il tecnico biancazzurro aveva rinunciato a Manara, almeno inizialmente dopo il colpo subito domenica scorsa, scegliendo nel tridente Casadei, Rizzi ed Embalo. La gara la fa la Cittadella che però non trova fino alla mezz’ora gli spazi per colpire. Così al 31’ Formato entra in area sulla sinistra e crossa teso, Mezzadri riesce a neutralizzare un po’ fortunosamente. Poi al 39’ si ferma Embalo e al suo posto c’è spazio per Manara.

Nella ripresa mister Gori prova a scuotere i suoi cambiando gli under sugli esterni, ma è degli ospiti la prima occasione dopo 10’ quando da un angolo Rizzi anticipa tutti di testa: conclusione alta. Si arriva alla mezz’ora senza grandi sussulti e Nesi si gioca anche la carta Ofoasi nel tridente, ma quando lo 0-0 sembra scritto arriva il gol che decide la gara. Sugli sviluppi di un angolo la sfera arriva sui piedi di Formato che da posizione ravvicinata spara un missile che manda la palla sotto la traversa, interrompendo un digiuno con il gol che durava dal 15 dicembre. Nel finale il Corticella prova a imbastire una reazione ma nemmeno nei 4’ di recupero arriva il pari per i biancazzurri.

Davide Setti