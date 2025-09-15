Dopo il cambio in panchina. Terre, niente scossa con Cattani. La Pontenurese passa a Castelvetro

Terre di Castelli

Gibertini, Bruno, Gigli, Vezzani (53’Azzi), Palmieri, Dembacaj, Esposito (76’ Masoch), Giordano, Guidone (72’ Nait), Mata (64’ Karapici), Zironi (53’ Caniparoli).

A disposizione: Venturelli, Ben Driss, Barbetta, Mondaini.

Allenatore: Cattani

Pontenurese

Cabrini, Diaw, Bara, Bernardi, Ajdini (76’ Kenzin), Spagnoli, Yener (86’ Vecchio), Orlandi, Pellegrini (81’ Lodigiani), Cecchetti, Roberi Vota (68’ Alfieri).

A disposizione: Isola, Oliviero, Lombardo, Bongiorni, Milza.

Allenatore: Rizzelli

Arbitro: Clemente di Ravenna

Reti: 10’ (rig) Roberi Vota, 12’ Zironi, 46’pt Diaw

Note: ammoniti Zironi, Cecchetti, Orlandi, Bernardi

La Coppa aveva illuso, la prima in campionato di mister Cattani è un’altra sconfitta che lascia il Terre di Castelli a un solo punto. Al 10’ rigore per fallo di mano di Giordano, trasforma Roberi Vota per la capolista Pontenurese. Al 12’ pareggia Zironi di testa su punizione di Mata. Al 42’ angolo di Cecchetti, Diaw colpisce bene ma la palla è alta. Al 43’ sponda di Mata per Guidone che calcia fuori da buona posizione, subito dopo da un disimpegno sbagliato la palla arriva Roberi Vota che colpisce il palo. Nel recupero da corner la palla attraversa tutto lo specchio della porta, arriva sul secondo palo Diaw che fa 2-1. Nella ripresa al 62’ colpo di testa di Guidone deviato in angolo. Al 65’ occasione per il nuovo entrato Karapici ma il tiro è alto. Al 76’ Lodigiani lanciato a rete da Pellegrini si fa ipnotizzare da Gibertini. All’80’ grande intervento di Gibertini su tiro di Jenner.