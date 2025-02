Dopo il pari interno con la Recanatese. Arriva il Notaresco, l’Atletico Ascoli ci crede

Si torna in campo ancora al ‘Don Mauro Bartolini’ oggi alle 14.30, dopo il pareggio interno con la Recanatese. L’Atletico Ascoli ha la necessità di tornare alla vittoria e il Notaresco, ultimo in classifica, è sicuramente l’avversario più abbordabile del momento. Ma guai a fidarsi. Lo sa bene l’allenatore bianconero Simone Seccardini che, subito dopo l’allenamento di rifinitura, ha illustrato i pericoli che una sfida ‘semplice’ sulla carta potrà nascondere.

Mister Seccardini con le Recanatese il copione è stato quello che si è visto molte volte in questa stagione: gioco, occasioni da parte vostra ma al primo errore siete stati puniti. Come se lo spiega?

"Dopo la sconfitta contro la Fermana era prioritario tornare a fare una prestazione di buon livello. Sono orgoglioso della reazione che abbiamo avuto dopo essere passati immeritatamente in svantaggio a 15 minuti dal termine. In queste ultime settimane siamo stati un po’ altalenanti, sia nei risultati sia nelle prestazioni, e per fare il salto di qualità sarà fondamentale dare continuità".

Il Notaresco ha cambiato tecnico da poco, è arrivato mister Massimo Silva che lei conosce bene: che grado di difficoltà ha questa partita?

"La classifica non premia il Notaresco per le prestazioni che ha offerto in molte gare. I miei ragazzi sanno bene che si tratta di una partita che nasconde diverse insidie. Non è assolutamente una squadra rassegnata, anzi, faranno di tutto per ottenere un risultato positivo e cercare di accorciare la classifica. Mister Massimo Silva ha grande esperienza e sicuramente cercherà in tutti i modi di raggiungere la salvezza".

Il mercato si è chiuso con l’arrivo di Coquin: che caratteristiche ha e come si può integrare nelle sue idee di gioco?

"Mathieu è un giocatore che ci aveva impressionato dopo averlo affrontato nella scorsa stagione. In questi pochi giorni di allenamento ha dimostrato di avere una buona conoscenza e comprensione del gioco. Sarà un’arma importante per questa ultima parte di campionato. Siamo certi che potrà dare un contributo significativo per migliorare il nostro pacchetto offensivo".

Valerio Rosa