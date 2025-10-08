Dopo il rosso a rimini. Pattarello, stop di un turno: torna con il Ravenna

È stata morbida la mano del Giudice sportivo nei confronti di Emiliano Pattarello. Il numero dieci amaranto era stato espulso dopo il triplice fischio della gara vinta di misura a Rimini contro i biancorossi: un rosso diretto che faceva temere a più di un turno di squalifica, che lo avrebbe estromesso dallo scontro diretto contro il Ravenna in programma il prossimo 19 ottobre. Invece, Pattarello è stato fermato per un solo turno e sconterà la squalifica questo venerdì contro il Gubbio. A Ravenna, dunque, ci sarà. La motivazione dell’espulsione, che al momento era sfuggita ai più nel parapiglia originatosi a fine gara, è la seguente: "per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto avvicinatosi a quest’ultimo, proferiva nei suoi confronti parole irriguardose".

Venerdì, Bucchi dovrà rinunciare per la prima volta al suo esterno destro del tridente offensivo: il classe ’99 veneto, infatti, finora era sempre partito titolare. Stangata, invece, per la società amaranto, multata per un valore di mille euro "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest Ospiti, consistititi nell’aver lanciato, al 15° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco e, durante la gara, due petardi e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze".

Luca Amorosi