Dopo il successo nel debutto. Il patron Gallazzi esce allo scoperto sugli obiettivi: "Alcione, regalaci i playoff. E sullo stadio “orange“...»

Dopo la vittoria all’esordio contro la Triestina, il presidente dell’Alcione Milano Giulio Gallazzi ha voluto condividere una visione chiara e ambiziosa per il futuro del club. Un intervento articolato, nel quale ha fissato obiettivi concreti per la stagione e ha offerto aggiornamenti significativi su alcuni dei temi più strategici per la crescita della società, a partire dall’atteso stadio di proprietà. "I nostri obiettivi sono chiari – ha dichiarato Gallazzi – dobbiamo alzare l’asticella rispetto all’anno scorso: vogliamo centrare i playoff. Sarà un campionato lungo, complesso, con avversari attrezzati, ma per continuare il nostro percorso di crescita gli obiettivi devono necessariamente essere ambiziosi". Un traguardo che si inserisce in un progetto a medio-lungo termine, che va oltre i risultati del campo. In questo senso, il numero uno orange ha annunciato un passaggio chiave sul piano infrastrutturale: "Posso finalmente dire che il nostro nuovo stadio sorgerà a Settimo Milanese. Ora l’obiettivo è averlo a disposizione per la fine di questo campionato, così da poterci giocare qualche partita già in questa stagione". Infine, non è mancato un ringraziamento sincero alla Pro Sesto per la gestione del terreno dello stadio Breda: "Eravamo preoccupati per le condizioni dopo le finali del campionato libico, ma la Pro Sesto – e in particolare il presidente Navarini – ha mantenuto gli impegni. Il campo si è presentato in buone condizioni e verrà ulteriormente migliorato nei prossimi mesi. Un sincero grazie". Matteo Baconcini