Dopo la delusione contro il Roma City. Atletico al lavoro per scacciare i fantasmi

Il morale non è certamente alto in casa Atletico Ascoli e ora dovrà essere bravo Mister Simone Seccardini a scacciare le paure che attanagliano la sua squadra in evidente crisi di risultati. La gara disputata al Riano Athletic Center contro il Roma City è stata un po’ come tutte le precedenti dieci dell’ultimo periodo. Diverse occasioni create, un bel gol realizzato da Daniele Olivieri, altre opportunità, poi una ripresa affrontata sotto ritmo, quasi a voler gestire il vantaggio ed ecco che arriva prima il gol del pareggio, preso su una ripartenza dei laziali, e infine la sconfitta nel finale su un colpo di testa su calcio d’angolo. A nove giornate dalla fine del campionato la situazione non è certo drammatica, ma l’impressione è che anche sul lato fisico la squadra sia un po’ in sofferenza.

La classifica per ora rimane soddisfacente anche se i bianconeri devono cominciare a guardarsi alle spalle. Agganciati a quota 32 dall’Avezzano, che ha battuto la capolista Sambenedettese, con la Recanatese a tre lunghezze e proprio il Roma City, ultima squadra che, al momento, non disputerebbe i playout, a quattro punti, i ragazzi del Patron Graziano Giordani devo assolutamente tornare alla vittoria per scacciare i ‘fantasmi’ e le paure. Di sicuro, i numeri evidenziano alcune difficoltà, sia in fase realizzativa che difensiva. Con 29 gol segnati e 32 subiti, la squadra deve trovare un equilibrio maggiore per risalire la classifica e soprattutto deve ritrovare quella brillantezza che si è persa nel tempo. E qualcosa di più devono dare anche gli arrivi di gennaio. In particolare Didio, Ascoli e Coquin devono assolutamente alzare il livello del loro rendimento e probabilmente fare di più anche in allenamento. Ieri la compagine bianconera è tornata ad allenarsi al ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli per iniziare a preparare la delicatissima sfida interna contro il Castelfidardo in programma domenica alle 14.30. Saranno vietati gli ‘scherzi di Carnevale’, anche perché poi ci sarà la trasferta ad Avezzano, in quello che potrebbe essere il primo di una serie di pericolosi scontri salvezza in arrivo.

Meglio non rischiare.

Valerio Rosa