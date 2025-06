Dopo la promozione in Eccellenza. La Worange firma il ’doblete’. Trionfo anche in Coppa Toscana

Dopo aver vinto il campionato di Promozione ed essere stata promossa in Eccellenza toscana, la Worange FC Pistoiese ha fatto sua anche la Coppa Toscana: 2-1 sul Levane Leona grazie a una splendida doppietta siglata da Sara Brundo. La Worange FC Pistoiese della presidente Lida Bettarini (curiosità: è pure assessore allo sport del Comune di Pieve a Nievole, per una simbolica unione tra Valdinievole e Pistoia) può contare sui portieri Greta Marinai e Jasmine Iacone, sui difensori Eleonora Binazzi, Marta Dominici, Chiara Montagni, Elena Vinciarelli, Alessia Dominici, Francesca Caricchio e Micol Corsiani, sulle centrocampiste Giulia Orlandi, Francesca Fibbi, Cristina Diamanti, Giulia Bini ed Erica Poeta, sugli esterni d’attacco Arianna Filidei, Sara Brundo e Fathima Haidari e sulle attaccanti Denisa Rastoder e Martina Morosino. L’allenatore è Lorenzo Fibbi, il suo vice Giulio Cipriani, il preparatore dei portieri Marco Guidastri. Il presidente onorario è Giampaolo Bonacchi, la vicepresidente Eva Morucci, il direttore generale Stefano Babbini, il responsabile della comunicazione Stefano Baccelli e la dirigente accompagnatrice Catia Paciello. Alle donne in arancione, i battimani degli sportivi pistoiesi.

Gianluca Barni