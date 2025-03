Dopo la vittoria con l’Isernia. Per la Samb torna la luce

E’ tornata la luce in casa Samb. Il successo sull’Isernia spazza via con un colpo solo le nubi che iniziavano a vedersi sull’orizzonte rossoblù. Un successo importante perchè innanzitutto cancella l’orribile febbraio coinciso con tre pareggi consecutivi ed una sconfitta e poi perché permette di allungare sul Chieti fermato a Termoli ed agganciato al secondo posto dall’Aquila entrambe lontane dieci lunghezze ed il Teramo sconfitto a Sora ed ora ad undici punti dalla capolista. Insomma una domenica in cui tutto ha girato per il verso. Anche per il primo gol con la maglia della Samb di Alessandro Sbaffo la cui partita è durata solo quarantacinque minuti a causa di un ginocchio che non è ancora al cento per cento. La presenza in campo di Umberto Eusepi a poco più di venti giorni dall’operazione al polso ha dato anche quel surplus in più in grinta e determinazione. Il capitano ha evitato i contrasti più duri ma la sua presenza in campo si è sentita. Ma bisogna anche ringraziare Orsini autore di un altro intervento prodigioso per avere salvato la baracca, il 2005 Toure che si è preso il ruolo di vice Candellori con una prestazione tutta sostanza e la compattezza difensiva di Gennari e Pezzola. Insomma una Samb positiva che però è sembrata mentalmente stanca. I rossoblù dovranno tirare la carretta fino al derby con l’Ancona per poi avere una settimana di sosta, rilassarsi e tirare un po’ il fiato. Questo pomeriggio i rossoblù riprendono ad allenarsi in vista del derby con l’Ancona. Saranno valutate le condizioni fisiche di Alessandro Sbaffo. Nulla di particolarmente grave come ha anche sottolineato il Re Leone in sala stampa. Contro i dorici mancheranno solo il centrocampista Candellori e il difensore Zini. Ancona-Samb, inizialmente programmata per le 14:30, subirà un leggero slittamento di orario. Il club dorico ha infatti reso noto che il fischio d’inizio del match, che si disputerà allo stadio Del Conero, è stato posticipato alle ore 15. Mancheranno i tifosi della Samb. Tra oggi o al massimo domani verrà resa nota l’ordinanza del Prefetto di Ancona con la quale su disposizione del Casms, verrà vietata la vendita dei biglietti del derby per i supporters rossoblù delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo. Anche nel match di andata fu interdetta la presenza dei tifosi dorici al Riviera delle Palme. Si tratta del quarto incontro disputato senza sostenitori della Samb, dopo Atletico Ascoli, Termoli ed Avezzano.

Benedetto Marinangeli