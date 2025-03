Dopo la vittoria contro il Castelfidardo. Atletico, torna il sorriso ma è vietato rilassarsi

L’Atletico Ascoli è tornato ad allenarsi finalmente col il sorriso sul volto e una certa serenità ritrovata dopo la vittoria conquistata contro il Castelfidardo. Una vittoria che ha regalato anche il sorpasso in classifica sui fidardensi riportando il distacco dalla zona calda della graduatoria a sei lunghezze. Insomma un weekend decisamente positivo anche grazie alle contemporanee sconfitte dell’Ancona, del Fossombrone e del Teramo e il pareggio della Vigor Senigallia, con i playoff che sono ora distanti solo tre punti. Mister Simone Seccardini ha ritrovato i suoi nel primo pomeriggio di ieri per una seduta atletica defaticante poi ha lasciato i suoi liberi di andare in piazza per la chiusura del Carnevale e staccare un po’ la spina. Oggi si tornerà al ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli per iniziare a preparare la sfida di domenica ad Avezzano contro una squadra che sta alternando risultati importanti a cadute fragorose come quella di domenica a L’Aquila dove i biancoverdi sono stati battuti con un perentorio 5-1. Avezzano che è tre punti dai playout e che di certo proverà a fermare la corsa dell’Atletico Ascoli dopo ver fermato la settimana scorsa, per la seconda volta in stagione, quella della capolista Sambenedettese. I bianconeri visti contro il Castelfidardo, grintosi, aggressivi e disciplinati soprattutto in fase difensiva, in questo momento offrono grandi garanzie. Il rientro al centro della difesa del capitano Matteo D’Alessandro affiancato da Federico Mazzarani a destra e Leonardo Nonni a sinistra, offrono d’altronde ampie garanzie. Una terza linea di esperienza e qualità che poche squadre hanno nel Girone F di Serie D. Mister Seccardini ha inserito Feltrin sulla corsia mancina, ha rinunciato a Manel Minicucci all’inizio per la gestione degli Under e ha affiancato al bomber Francesco Maio il giovane Didio. Uno schema che ha dato i suoi frutti. "Credo manchino sette-otto punti per l’aritmetica salvezza – ha dichiarato proprio l’allenatore dell’Atletico Ascoli – anche se dietro corrono tutte. Mancano otto giornate alla fine e dobbiamo continuare a mantenere alta la concentrazione". E in effetti le squadre di bassa classifica hanno ottenuto risultati importanti. Tra tutte il Notaresco che ha battuto il Fossombrone ed è fuori dalla zona retrocessione. Quindi, vietato rilassarsi.

Valerio Rosa