Dopo l’addio di Brini si lavora a porte chiuse. Fermana, allenamenti con Mattoni e Del Gatto

In campo la Fermana è tornata regolarmente ad allenarsi come ogni martedì post gara ma a differenza di altre volte in questo caso al Bruno Recchioni e a porte chiuse. Un allenamento, il primo della settimana, affidato a Maurizio Mattoni e Andrea Del Gatto rispettivamente vice allenatore e collaboratore tecnico. Inevitabile questa opzione considerando le dimissioni irrevocabili di Fabio Brini, accettate dalla società, dopo il pareggio subito in pieno recupero domenica scorsa dal Roma City. Ma non sono state 48 ore banali e di stop in casa Fermana perché la società ha lavorato su un’ampia rosa di nomi per scegliere il terzo allenatore stagionale dopo Bolzan e Brini. La prima opzione è stata quella di Massimo Paci, contattato dal direttore sportivo Michele Paolucci, ma dall’ex tecnico di Teramo e Pordenone è arrivato un cordiale "no, grazie". Altro nome caldo è stato quello di Maurizio Lauro: ex difensore in massima serie, ischitano di nascita ma marchigiano d’adozione, ha allenato il Castelfidardo ma anche Mantova ed Alessandria in C oltre alla Samb lo scorso anno. Proprio ai rossoblù era ancora legato contrattualmente fino al prossimo 30 giugno. Anche questo ha fatto pendere per il no, dopo una riflessione di qualche ora. C’è stata poi l’opzione Davide Ciampelli che molto bene ha fatto in Eccellenza prima e in D poi con il Porto D’Ascoli ma anche il tecnico umbro ha declinato l’invito. In pista anche Roberto Beni che a Fermo non solo ha giocato tanti anni fa ma ha anche allenato nei dilettanti ormai una quindicina di anni fa. Reduce da una carriera come vice Colantuono e Ballardini, lo scorso anno ha affrontato la Fermana in C da avversario con il Pineto al ritorno in un match ricco di recriminazioni per due rigori non concessi ai canarini. Riflessioni in corso anche per lui ma non sembra tendente al positivo la risoluzione. Sono circolati anche altri nomi come quello di Manolo Manoni (ex Grottammare e Samb) ma anche quello di Daniele Marinelli, lo scorso anno al Montegranaro dove ha allenato Federico Ruggeri e Diouane. Ma sembrano effettivamente ipotesi che partono al momento non in prima fascia. Di certo, lo ha confermato la società con una nota alla stampa, la scelta sarà annunciata non prima della giornata di oggi e quindi è possibile che avvenga entro la tarda mattinata proprio per fare in modo al neo tecnico di essere presente all’allenamento e guidare la prima seduta in vista della gara di domenica prossima a Teramo.

Roberto Cruciani