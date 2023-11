Dopo l’addio di Monopoli Colpo Benassi per le zebre

Dopo l’addio di Luigi Monopoli il Viareggio in Promozione corre subito ai ripari sul mercato andando a rinforzarsi con l’innesto del duttile difensoremediano viareggino Manolo Benassi, classe ‘92 che scende di due categorie dal Cenaia in Serie D con cui vinse lo scorso anno l’Eccellenza. Manolo (fratello minore di Maikol che fu protagonista nella difesa dell’Esperia Viareggio) è un ex anche di Camaiore, Capezzano, Lampo, Pecciolese, Vorno e River Pieve. Lascia ora il Cenaia e potrà essere impiegato dal Viareggio (con cui intanto già si allena da ieri sera) a partire dai primi di dicembre. Queste le sue prime parole da bianconero: "Sono cresciuto vedendo mio fratello Maikol giocare allo stadio dei Pini, per me, è sempre stato un sogno vestire la maglia bianconera. Ed è un grande privilegio. Mi metto a disposizione del mister e della squadra perché da oggi i lori obiettivi sono anche i miei".

Prima categoria. Continua il buon momento di forma del Forte 2015 che pareggia in extremis sul campo dell’Atletico Lucca allungando la striscia di risultati positivi che adesso arriva a otto. "Ripartiamo dallo spirito di gruppo e dalla voglia di non perdere mostrata, abbiamo pagato a caro prezzo le disattenzioni difensive in occasione delle due reti subite ma ci abbiamo creduto fino in fondo e perciò questo è un punto da non disprezzare", dice il tecnico Luca Cagnoni. Pari in rimonta anche per il Capezzano che perde un’occasione che sulla carta pareva propizia per allungare e portarsi al terzo posto ma rimane agganciato al treno delle prime: "Il punto può starci anche bene, peccato solamente che con una vittoria avremmo allungato su quelle dietro", dice il tecnico Coli. Segnali positivi anche in casa Corsanico. "La migliore prestazione della stagione, giocando così sono sicuro che troveremo presto la vittoria e che ci risolleveremo in fretta", dice il tecnico Maffei.

Seconda categoria. Positivo il pareggio interno del Massarosa con la Villafranchese, copertina di giornata per il portiere Lunardini che ha neutralizzato un rigore; qualche rimpianto in più invece per le camaioresi, lo Sporting esce sconfitto da Filattiera al termine di una battaglia. "Meritavamo molto di più viste le occasioni avute, con il pari era un risultato più equo e giusto", commenta il tecnico Alessandro Palmerini. Molto amaro in bocca per il Lido sconfitto nel recupero dal Ricortola. Notte fonda per la Torrelaghese che esce con le ossa rotta dal campo del La Cella, ben due le autoreti che hanno indirizzato il match ed adesso per i gialloviola la situazione si fa critica.

Carlo Andrea Brunini