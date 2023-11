Dopo l’esonero di mister Pirozzi, la scelta del patron Giordani sta pagando. L’Atletico Ascoli è fuori dai playout: "La fiducia non è mai mancata»

La prima vittoria casalinga conquistata con un netto 2-0 sul Tivoli, ha restituito finalmente il sorriso in casa Atletico Ascoli. Le tensioni e la poca serenità che avevano portato la società del patron Graziano Giordani alla decisione di esonerare mister Sergio Pirozzi, sono state superate con i risultati sul campo: pareggio a Sora e vittoria in casa nello scontro salvezza contro il Tivoli. Quattro punti che hanno portato i bianconeri fuori dalla zona playout e per una neopromossa in serie D è già un bel risultato. Il nuovo tecnico Simone Seccardini, che continuerà ad essere anche responsabile del settore giovanile, è consapevole che la strada è ancora in salita, ma intanto si gode il buon momento. "La fiducia è l’unica cosa che non è mai mancata a questo gruppo – ha ammesso –. Questa è una vittoria che ci dà consapevolezza. L’abnegazione dei ragazzi c’è sempre stata e guardiamo avanti perché questo campionato è difficilissimo. Non ha mai minato, comunque sia, il carattere di ragazzi e di tutta la società in generale, nonostante i tanti infortuni. La soddisfazione è avere tutti questi ragazzi a disposizione che comunque sia ti danno piena disponibilità a prescindere dall’età e a prescindere dal ruolo. Tutti danno il massimo in funzione del raggiungimento dell’obiettivo, che non è facile. Lavoreremo giorno per giorno garantendo massimo impegno. E quella è l’unica cosa che questi ragazzi fanno da sempre e continueremo a fare. Guardiamo già alla prossima, qui non c’è niente di scontato. Appena sono arrivato ho cercato di mettere in condizione i giocatori che avevo a disposizione. Abbiamo una settimana piena con dei rientri – ha concluso Seccardini – vedremo quello che sarà il vestito migliore per tutti".

Valerio Rosa