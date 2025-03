Dopo partita agitato. Tifosi arrabbiati: "No alla rassegnazione. Il presidente: "Succubi degli avversari»

Cronaca del dopopartita visto dai tifosi. È avvenuto nei minuti successivi al triplice fischio e prima della svolta sulla panchina decisa dalla società, che ha sollevato dall’incarico mister Calderini, il tecnico del salto dall’Eccellenza nel 2021 e dei piazzamenti - secondo, terzo settimo - in D. "Siamo andati fin quasi agli spogliatoi - racconta Gianluca Rossi, nel ruolo di portavoce della gradinata - e ci siamo confrontati con il capitano Pacini. Sono arrivati anche il presidente Vellini e il dg Guidi".

L’argomento? Abbiamo detto – risponde Rossi – che per noi è una stagione importante, l’annata del secolo di vita del Poggibonsi, e quindi vogliamo sapere cosa accade alla squadra, specie nelle partite interne. Non si possono tirare i remi in barca quando c’è una salvezza da conquistare. Non è accettabile il clima di rassegnazione. Aspettavamo di assistere a una reazione di orgoglio. Con la prova di Siena avevamo avuto la sensazione del messaggio recepito, però con il Seravezza Pozzi ci siamo ritrovati al punto e a capo. Chiediamo un segnale concreto sul campo al gruppo".

Il presidente Vellini, in sala stampa, ha affermato: "Ai sostenitori si possono muovere pochi appunti. Purtroppo vediamo una formazione alla quale in questo tempo mai è mancata la determinazione e che invece si ritrova succube degli avversari".

Paolo Bartalini